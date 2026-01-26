Малые заработки и огромные тараканы: минусы Испании, о которых никто не говорит

Украинка, живущая в Испании уже более года, раскрыла неожиданные недостатки страны, о которых часто не говорят. И к ним следует быть готовыми людям, планирующим переезд в страну.

Испания – это солнечная и теплая страна, что привлекает многих людей и для туризма, и для переезда. Впрочем, хватает в этой стране и минусов, рассказывает lusia_irl.

Интересно Воруют телефоны прямо из рук: украинка раскрыла самые распространенные мошеннические схемы в Испании

Какие есть минусы жизни в Испании?

Первый минус, который заметила украинка в Испании – это знакомства. Многие убеждают, что в Испании очень открытые люди, с которыми легко заводить дружбу, однако самой девушке найти друзей за год жизни в стране не удалось, несмотря на то, что она пыталась.

Потому что когда ты сюда приезжаешь, у большинства уже есть какие-то знакомства или друзья, и влиться в новый коллектив на самом деле трудновато,

– поделилась девушка.

Второй заметный минус – это ремонт квартир, ведь найти жилье, где он будет действительно хороший, в стране совсем непросто. Испанцы не любят "заморачиваться" с ремонтом квартир, и поэтому выбирают самые дешевые плитку, окна и мебель.

Украинка раскрыла минусы Испании: смотрите видео

Кроме того, почти все квартиры в стране имеют похожий ремонт, который украинцам не нравится.

Также девушка немало удивилась, когда выяснила, что Испания не такая чистая, как она ожидала. Очень много испанцев мусорят – и несмотря на то, что ночью улицы качественно убирают, днем на них все еще есть немало грязи.

Учитывать нужно и то, что в Испании непросто найти работу, а также не стоит рассчитывать на большие заработки. Поэтому лучший вариант – это ехать с удаленной работой, а не искать ее на месте. Кроме того, найти работу без знания испанского практически невозможно.

Последний, но не менее важный минус, о котором многие люди, что переезжают в Испанию, не знают – это наличие тараканов, змей и даже скорпионов на улицах города.

