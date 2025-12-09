"Все делается супермедленно": 5 вещей, которые бесят украинку в Испании
- Украинка отмечает, что в Испании распространена тактильность, бюрократия и шум от испанцев, что может быть непривычным для новоприбывших.
- Она также подчеркивает трудности с парковкой и характерное для испанцев небрежное управление автомобилями.
Украинка, переехавшая из Германии в Испанию, раскрыла, к чему все еще не может привыкнуть в солнечной курортной стране.
Испания – это красивая и теплая страна, и многие украинцы не только ездят туда в отпуска, но и переезжают. Впрочем, стоит быть готовыми к нескольким минусам страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.
Какие есть основные минусы жизни в Испании?
Тактильность
По словам украинки, испанцы часто не уважают личные границы людей. Даже с незнакомцами они могут здороваться "щека к щеке" и обниматься, и не всем это нравится.
Бюрократия
После жизни в Германии украинка поняла, что бюрократия – это проблема всей Европы
Все делается супермедленно, документы теряются, а испанцы говорят тебе не нервничать и приходить завтра,
– поделилась украинка.
Шум
Еще один минус Испании для девушки – это то, что испанцы очень громкие. Иногда можно сидеть в кафе и даже не слышать собеседника из-за громких разговоров рядом. Украинка рассказала, что ей повезло с соседями, но ее знакомые рассказывали, что испанцы могут среди ночи устраивать вечеринки и в три часа ночи громко включать музыку.
Проблемы с парковкой
Если в месте, до которого нужно добраться на машине, нет хорошего паркинга, придется часами кружить по району в поисках места для парковки.
Управление испанцев
По словам украинки, у многих испанцев машины "покоцаны" – и все это из-за того, что они часто паркуются, распихивая соседние машины.
Лучше ездить здесь на чем-то, чего не жалко, или охранять, как зеницу ока. Но я могу все это вытерпеть ради солнца и моря,
– поделилась украинка.
