Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном "Усе робиться суперповільно": 5 речей, які бісять українку в Іспанії
9 грудня, 19:51
3

"Усе робиться суперповільно": 5 речей, які бісять українку в Іспанії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка зазначає, що в Іспанії поширена тактильність, бюрократія і шум від іспанців, що може бути незвичним для новоприбулих.
  • Вона також підкреслює труднощі з паркуванням і характерне для іспанців недбале керування автомобілями.

Українка, що переїхала з Німеччини до Іспанії, розкрила, до чого все ще не може звикнути у сонячній курортній країні.

Іспанія – це красива та тепла країна, і чимало українців не лише їздять туди у відпустки, але й переїздять. Втім, варто бути готовими до кількох мінусів країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova

Цікаво Без опалення та магазинів: українка розповіла про свій досвід життя в Болгарії

Які є основні мінуси життя в Іспанії?

Тактильність

За словами українки, іспанці часто не поважають особисті кордони людей. Навіть з незнайомцями вони можуть вітатися "щока до щоки" й обійматися, і не всім це подобається.  

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні?  Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Бюрократія

Після життя в Німеччині українка зрозуміла, що бюрократія – це проблема усієї Європи

Усе робиться суперповільно, документи втрачаються, а іспанці кажуть тобі не нервувати та приходити завтра,
 – поділилася українка. 

Шум

Ще один мінус Іспанії для дівчини – це те, що іспанці дуже гучні. Іноді можна сидіти у кафе та навіть не чути співрозмовника через голосні розмови поряд. Українка розповіла, що їй пощастило з сусідами, але її знайомі розповідали, що іспанці можуть серед ночі влаштовувати вечірки та о третій ночі гучно вмикати музику. 

Проблеми з паркуванням

Якщо у місці, до якого потрібно дістатися на машині, немає хорошого паркінгу, доведеться годинами кружляти по району у пошуках місця для паркування. 

Українка розповіла про недоліки життя в Іспанії: дивіться відео

Керування іспанців

Зі слів українки, в багатьох іспанців машини "покоцані" – і все це через те, що вони часто паркуються, розпихуючи сусідні машини.

Краще їздити тут на чомусь, чого не шкода, або охороняти, як зіницю ока. Але я можу все це витерпіти заради сонця і моря,
 – поділилася українка. 

Що ще розповідають українці за кордоном?

  • Українка, що живе у дуже популярній країні Європи, поскаржилася, що без знання мови місцеві просто відмовляються спілкуватися – і навіть через перекладач. 

  • Тим часом українка у Варшаві розкрила несподівані недоліки Польщі – зокрема вона переконана, що на заробітки їхати не варто, адже заощадити не вдасться через високі ціни на оренду та продукти. 