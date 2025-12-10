"Для них это норма": украинка рассказала, что ее больше всего удивляет в Испании

Украинка, переехавшая в Испанию, была изрядно удивлена некоторыми привычками местных людей.

Многие мечтают поехать на отдых в Испанию – а некоторые даже думают о переезде в страну. Но не все знают, с чем придется столкнуться там, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Какие необычные вещи в Испании являются нормой?

Первое, что очень сильно удивляло украинку после переезда в Испанию – это время ужина. Испанцы часто ужинают 0 22:00 или даже в 23:00.

И это окей – поэтому они постоянно ходят в зал в девять, потому что им потом еще ужинать,

– поделилась украинка.

Кроме того, она заметила, что испанцы очень открыты и всегда говорят то, что думают. Украинка поделилась случаем, когда бариста в кафе осыпал ее комплиментами – впрочем, он даже не хотел получить ее номер, а просто хотел сделать приятно.

Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео

Также особенностью Испании является то, что здесь очень хорошо относятся к детям. Украинка имеет немало знакомых, переехавших в Испанию с детьми, и все они говорят, что на улице незнакомые люди могут гладить ребенка по голове, подарить что-то.

Когда первый день ребенок приходит в школу, все дети его обнимают, изучают несколько фраз на украинском языке, чтобы ему было комфортно адаптироваться, и все уделяют ему очень много внимания,

– добавила блогерша.

Еще одна особенность испанцев заключается в том, что они очень шумные и не обращают на это внимания. Украинка как-то ехала в автобусе, и двое знакомых, стоявших на противоположных его концах, переговаривались через весь автобус.

Украинка поделилась, что для испанцев это норма, а украинцы должны или адаптироваться, или уезжать.

