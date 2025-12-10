"Для них це норма": українка розповіла, що її найбільше дивує в Іспанії

Українка, що переїхала до Іспанії, була неабияк здивована деякими звичками місцевих людей.

Чимало людей мріють поїхати на відпочинок до Іспанії – а деякі навіть думають про переїзд до країни. Та не всі знають, з чим доведеться зіштовхнутися там, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Які незвичні речі в Іспанії є нормою?

Перше, що дуже сильно дивувало українку після переїзду до Іспанії – це час вечері. Іспанці часто вечеряють 0 22:00 чи навіть о 23:00.

І це окей – тому вони постійно ходять до залу о дев'ятій, бо їм потім ще вечеряти,

– поділилася українка.

Окрім того, вона помітила, що іспанці дуже відкриті та завжди говорять те, що думають. Українка поділилася випадком, коли бариста в кав'ярні обсипав її компліментами – втім, він навіть не хотів отримати її номер, а просто хотів зробити приємно.

Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео

Також особливістю Іспанії є те, що тут дуже добре ставляться до дітей. Українка має чимало знайомих, що переїхали до Іспанії з дітьми, і всі вони кажуть, що на вулиці незнайомі люди можуть гладити дитину по голові, подарувати щось.

Коли перший день дитина приходить до школи, всі діти її обіймають, вивчають декілька фраз українською мовою, щоб їй було комфортно адаптуватися, і всі приділяють їй дуже багато уваги,

– додала блогерка.

Ще одна особливість іспанців полягає в тому, що вони дуже шумні та не зважають на це. Українка якось їхала в автобусі, і двоє знайомих, що стояли на протилежних його кінцях, перемовлялися через увесь автобус.

Українка поділилася, що для іспанців це норма, а українці мають або адаптуватися, або ж їхати.

