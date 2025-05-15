Трудно ли жить в Италии: украинка поделилась опытом

Украинка рассказала, что ей далось тяжелее всего при переезде в Италию. Перемены пришлись на тяжелый период в жизни, ведь девушке пришлось пройти через развод.

27-летняя украинка призналась, что хоть и хотела переезда, ей было трудно адаптироваться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @vale.rusova.

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Что далось труднее всего во время переезда в Италию

По словам украинки, сам переезд был нетрудным. Как рассказала девушка, ей словно "что-то щелкнуло внутри", поэтому она это сделала.

А вот адаптироваться – было крайне сложно.

Первые 4 месяца были очень тяжелые. Полное неверие в себя, незнание языка, отсутствие друзей, развод,

– рассказала она.

Однако украинцы не ищут легких путей. Девушка даже решилась открыть partita iva – индивидуальный налоговый номер. По ее словам, никто из близких в эти намерения не верил, ее даже отговаривали. Но она поверила в себя и все удалось.

Украинка об адаптации в Италии: смотрите видео

Сейчас девушка в новых отношениях. Она рассказала, что на самом деле именно это ей далось в новой стране тяжелее всего. Ведь сложно было их строить, учитывая разные языки, менталитет и характер.

К слову, недавно другая мигрантка рассказала о стоимости жизни в Испании.