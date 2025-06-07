"Минусы" Канады: украинка рассказала, почему не хочет там жить

Украинка, которая проживает в Канаде, рассказала, почему не хочет там оставаться навсегда. Девушка отметила, что страна имеет много "плюсов", однако "минусы" лично для нее перевесили.

"Недостатков", которые нашла украинка в Канаде, оказалось немало. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @kristikuzenko.

Смотрите также "В этих туфлях можно сбежать со свадьбы?": интервью с украинкой в Канаде, которая работает в обувном

Украинка рассказала о недостатках Канады

Первый минус, который она назвала – это медицина. Ее удивило, что в отделе экстренной медицинской помощи ей пришлось просидеть в очереди три часа.

Напоминаю, что это экстренная помощь. Люди с открытыми переломами ног или рук там ждут по 7 часов, а знакомой с аппендицитом дали обезболивающее и сказали ждать всю ночь до утра. Именно поэтому в Канаде я не могу быть спокойной за свое здоровье,

– сказала она.

Второй минус – это мошенники. Девушка объяснила, что ей еженедельно приходят мошеннические SMS или электронные письма фейковыми ссылками.

Третьим минусом она назвала канадские банки. По ее словам, "в последнее время у них очень большие проблемы с безопасностью".

Недавно у моего парня взломали аккаунт в мобильном приложении банка, поменяли пароль? электронную почту и перевели на какой-то счет 3000 долларов. А в банке сказали, что только в одно их отделение каждый день обращается минимум 4 человека с такими же проблемами. Плюс в банках многое нельзя сделать онлайн и надо звонить и ждать на линии минимум час,

– рассказала девушка.

Минусы Канады – часть 1: смотрите видео

Следующим минусом девушка назвала плохое междугороднее сообщение. Она рассказала, что в некоторые города невозможно добраться без машины. А иногда расстояние в 100 километров приходится преодолевать 3 часа с несколькими пересадками.

А еще это очень часто дорого, и за проезд где-то час в автобусе вы можете заплатить 2 000 гривен,

– сказала она.

Также путешественница заявила, что в крупных городах "на каждом шагу бездомные и неадекваты". По ее словам, в большинстве случаев они не представляют угрозы, но очень часто "кричат и матерятся" на людей.

Минусы Канады – часть 2: смотрите видео

Последний минус, который она назвала – это чаевые.

Я всегда оставляю чаевые, если было классное обслуживание, но в Канаде это просто доходит до уровня абсурда. Покупаешь кофе в Старбаксе – оставь чаевые. При том, что ты сам заказываешь на кассе и сам забираешь. Заказываешь доставку Uber Eats – там даже не будет опции не оставлять чаевые. Ну а рестораны – то вообще отдельная история. Мне кажется, там уже стало нормой оставлять минимум 15% чаевых, несмотря на, какое было обслуживание,

– сказала она.

По ее словам, это привело к тому, что в большинстве случаев обслуживающий персонал не старается хорошо относиться к клиенту.

Обратите внимание. Ранее мы писали о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в Канаде.