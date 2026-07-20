"Звучит неплохо, однако есть один нюанс": реально ли прожить в Канаде на зарплату воспитателя детского сада

Полноценная жизнь в Канаде, хотя и гарантирует большой уровень безопасности и возможность легко найти своих среди довольно многочисленной украинской диаспоры, тем не менее требует немалых затрат. Прежде всего нужно подумать об аренде жилья и основных повседневных расходах.

Украинка, работающая в детском саду в Канаде, решила подсчитать, можно ли спокойно жить в этой стране на зарплату воспитательницы. Своим опытом девушка регулярно делится в сети.

К каким расходам следует подготовиться для жизни в Канаде?

Прежде всего украинка отметила, что воспитатель в детском саду в Канаде может зарабатывать примерно 3 800 канадских долларов "на руки" в месяц.

Справка. По актуальному обменному курсу 1 канадский доллар стоит около 31,81 гривны. Таким образом, 3 800 канадских долларов равны примерно 120 900 гривнам.

При проживании в Канаде без партнера и, соответственно, самостоятельной оплате всех счетов, следует предусмотреть следующие расходы:

аренда однокомнатной квартиры – 1 400 канадских долларов;

интернет и электричество – 100 канадских долларов;

продукты – 600 канадских долларов;

телефон – 60 канадских долларов;

транспорт – 150 канадских долларов;

Кстати, девушка рассказала, что прожить без машины в Канаде вполне возможно, особенно если квартира расположена ближе к центру. В целом, по ее словам, в стране довольно хорошо развит общественный транспорт.

бытовая химия и средства гигиены – 100 канадских долларов;

одежда и обувь – 100 канадских долларов;

кофе, кафе, встречи с друзьями – 200 канадских долларов;

лекарства, стоматология, прочие расходы на здоровье – 150 канадских долларов;

непредвиденные расходы – 250 канадских долларов.

Итого получается 3 110 канадских долларов. Да, учитывая зарплату в 3 800 – остается еще около 700 долларов.

Вроде бы звучит неплохо, но все же хочется откладывать деньги на отпуск, финансовую подушку, будущую квартиру или просто большие покупки,

– пояснила украинка.

Она подытожила, что прожить на зарплату воспитателя детского сада в Канаде можно. "Но жить совершенно спокойно и не переживать из-за денег уже значительно сложнее".

К слову, в Канаде увеличатся федеральные выплаты на детей. Максимальное пособие составит до 8 157 канадских долларов на ребенка до 6 лет и до 6 883 долларов на ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. Повышенные выплаты получат около 3,6 миллиона семей, а их размер будет зависеть от дохода семьи, возраста и количества детей.