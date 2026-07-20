Українка, яка працює в дитсадку в Канаді, вирішила підрахувати, чи можливо спокійно жити у країні на зарплату виховательки. Своїм досвідом дівчина регулярно ділиться в мережі.

До яких витрат слід підготуватися для життя в Канаді?

Передусім українка зазначила, що вихователь у дитячому садку в Канаді може заробляти приблизно 3 800 канадських доларів "чистими" на місяць.

Довідка. За актуальним обмінним курсом 1 канадський долар коштує близько 31, 81 гривень. Так, 3 800 канадських доларів дорівнюють приблизно 120 900 гривням.

За умови життя в Канаді без партнера й відповідно самостійної оплати всіх рахунків, варто подбати про такі витрати:

оренда однокімнатної квартири – 1 400 канадських доларів;

інтернет та електрика – 100 канадських доларів;

продукти – 600 канадських доларів;

телефон – 60 канадських доларів;

транспорт – 150 канадських доларів;

До слова, дівчина розповіла, що прожити без машини в Канаді цілком можливо, особливо якщо квартира розташована ближче до центру. Загалом, у країні, за її словами, доволі добре розвинений громадський транспорт.

побутова хімія та засоби гігієни – 100 канадських доларів;

одяг і взуття – 100 канадських доларів;

кава, кафе, зустрічі з друзями – 200 канадських доларів;

ліки, стоматологія, інші витрати на здоров'я – 150 канадських доларів;

непередбачувані витрати – 250 канадських доларів.

Загалом виходить 3 110 канадських доларів. Так, зважаючи на зарплату у 3 800 – залишається ще близько 700 доларів.

Начебто, звучить непогано, але все ж таки хочеться відкладати гроші на відпустку, фінансову подушку, майбутню квартиру чи просто великі покупки,

– пояснила українка.

Вона підсумувала, що вижити на зарплату вихователя дитсадка в Канаді можна. "Але жити абсолютно спокійно й не переживати через гроші вже значно складніше".

До слова, в Канаді збільшаться федеральні виплати на дітей. Максимальна допомога сягатиме до 8 157 канадських доларів на дитину до 6 років і до 6 883 доларів на дитину віком від 6 до 17 років. Підвищені виплати отримають близько 3,6 мільйона сімей, а їхній розмір залежатиме від доходу родини, віку та кількості дітей.