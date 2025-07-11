"Меня это очень пугало": украинка удивила "самым большим" минусом Канады

Украинка, которая проживает сейчас в Канаде, назвала вещь, которая ее там шокировала. Она считает, что это один из самых больших минусов Канады.

Она заметила, что минусы есть в каждой стране, но это явление в Канаде ее очень удивило. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @barbie.mood4.

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Украинка о минусах Канады

Девушка рассказала, что в Канаде очень много бездомных, и все они расположены в центре города.

То есть когда в Украине они разбросаны по всей территории, здесь они находятся именно на одних улицах. Люди здесь и спят, и едят, и выпрашивают деньги, и жить где-то немного дальше им вообще не выгодно. Потому что в центре города много людей, которые всегда могут купить им кофе, что-то вкусненького поесть, дадут немножко денег, дальше власть выдаст немножко им наркотиков и все необходимое,

– сказала она.

Она заявила, что первое время ее очень пугало то, что многие из тех людей выглядели "немножко неадекватными". Но впоследствии она привыкла и перестала обращать на это внимание.

Украинка о "минусе" Канады: смотрите видео

Кстати, другая украинка тоже назвала это явление одним из главным "минусов Канады". Она объяснила, что в большинстве случаев бездомные неагрессивны и не представляют угрозы, но они "очень часто кричат и матерятся на людей".