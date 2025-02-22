Рожденные в эти числа должны изменить дату: в какой стране нельзя праздновать день рождения

В Северной Корее нельзя праздновать день рождения 8 июля и 17 декабря. Люди, которые появились на свет в эти дни, вынуждены официально менять дату рождения.

Таким образом людям, рожденным в эти дни, не только запрещают праздновать собственный день рождения, а даже заставляют официально переносить его. Об этом рассказывает 24 Канал.

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В чем причина

Дело в том, что 8 июля и 17 декабря – это даты смерти Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Люди, рожденные в эти дни, вынуждены официально менять дату рождения в документах. Это делается для того, чтобы никто не праздновал в дни траура по вождям.

Также следует заметить, что празднование дней рождений в КНДР – непопулярная практика. Ведь "граждане должны почитать только Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына".

Скорее всего, когда нынешнего диктатора не станет, то его дата смерти станет еще одной запрещенной для празднований.



Детям, рожденным 8 июля и 17 декабря, меняют даты рождения / Pexels

Отметим, что раньше дни рождения вообще были запрещены в Саудовской Аравии. Однако в последние годы власти стали более либеральными, и теперь празднование не преследуется.

Почему в Саудовской Аравии раньше запрещали праздновать дни рождения

Причиной этому была религия. Ваххабитская версия ислама, которой придерживалась официальная власть, считала такие празднования подражанием немусульманским традициям. Ультраконсервативные исламские ученые считали, что мусульмане должны отмечать лишь два религиозных праздника: Ид аль-Фитр (праздник после Рамадана) и Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения).

Считалось незаконным продавать торты, свечи, подарочные упаковки для дня рождения. Люди праздновали тайно, в узком семейном кругу, чтобы избежать проблем. Однако ситуация изменилась после реформ, инициированных Мохаммедом ибн Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии.

Начиная с 2016 года, он начал смягчать религиозные ограничения, и теперь можно открыто праздновать дни рождения, покупать торты и подарки. Даже исламские ученые из Совета старших улемов подтвердили, что дни рождения и личные праздники не противоречат исламу, если они не содержат запрещенных элементов.