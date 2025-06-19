"Не умер? Подожди": украинка рассказала о медицине в Норвегии

Украинка Иванна, которая проживает в Норвегии, отметила, что ей очень нравится эта страна. Однако с медицинскими услугами "есть нюансы".

Иванна заметила, что в Норвегии на самом деле мало врачей. Поэтому помощи нужно ждать очень долго. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @ivanna.norge.

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Особенности норвежской медицины

Все решается через fastlege – это главный врач и "фильтр". Именно он направляет и к дерматологу, и к психиатру, и к гинекологу, и к офтальмологу.

Записаться к врачам можно через электронный запрос, и часто приходится ждать "окно" по несколько недель.

В населенных пунктах есть "lege-конторы", которые работают до обеда. Также есть legevakt, к которым надо далеко ехать – чаще всего где-то 30 километров от места жительства.

А если, не дай Бог, что-то происходит неотложное, то ехать, например, больше чем сто километров часто,

– сказала она.

Девушка отметила, что больницы, которые принимают круглосуточно – хорошие, большие и имеют разных специалистов. Однако надо еще туда доехать и выстоять в очереди.

Конечно, если уж там супер-супер что-то неотложное произошло, то можно вызвать скорую, но очень четко надо аргументировать, почему она вам надо. Мне кажется, здесь как-то так часто естественное выживание. От того, знаешь, что так долго добираться, то все проходят бачки сами собой,

– пошутила девушка.

Украинка о медицине в Норвегии: смотрите видео

В то же время она отметила, что медицинская система Норвегии направлена именно на профилактику болезней и поддержку здоровья населения.

К слову, ранее мы писали о том, что Австрия отменяет бесплатное медицинское страхование для большинства украинцев.