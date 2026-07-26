"Это меня просто выбивало из колеи": женщина сравнила жизнь в Украине и в Польше

Несмотря на соседство стран и определенное сходство в образе жизни, между украинцами и поляками на самом деле довольно много различий. Бывают моменты, когда ощущаются определенные преимущества жизни в Польше, однако некоторые нюансы все же тоже имеются.

О своем опыте жизни в Польше рассказала yliya.kovalichuk. Она сравнила некоторые ситуации с украинским устройством.

Что понравилось женщине в Польше?

Прежде всего украинка отметила безопасность на дорогах в Польше. "Ты подходишь к пешеходному переходу – машины останавливаются. Ты спокойно переходишь, не боишься, что кто-то сейчас "рванет". И ты не ждешь, пока водители проедут – водители ждут, пока ты пройдешь".

В Украине, по словам женщины, "с этим есть проблемы"

Также она рассказала, что дети до 5-го класса сдают экзамен, чтобы получить официальный документ, разрешающий ездить на велосипеде.

Справка. Речь идет о велосипедной карте (karta rowerowa) в Польше – это обязательный документ для детей в возрасте от 10 до 18 лет, который дает право самостоятельно управлять велосипедом на общественных дорогах и велодорожках.

Наряду с документами, ребенок, катаясь на велосипеде, должен быть в шлеме и с "полной экипировкой".

К слову, украинка упомянула и о том, что самокаты на улицах в Польше – явление не столь неконтролируемое, как в Киеве. "Их там (в Польше – 24 Канал) было много, но сказать, что они как-то "напрягали" – нет", – поделилась она.

Почему возникли трудности в Польше?

Женщина сразу указала на недостатки медицинской системы. Это, говорит украинка, ее просто "выбивало из колеи". Она рассказала, что порой очень трудно получить надлежащую помощь из-за необходимости часами ждать приема у врача.

Женщина могла приехать в больницу с больным ребенком на руках и просто ждать, чтобы получить консультацию. Зато в Украине, призналась женщина, в подобных ситуациях получить помощь значительно легче.

Преимущества и недостатки жизни в Польше: смотрите видео

Отметим также, что в Польше ежемесячные расходы на одного человека могут составлять 3 500 – 6 000 злотых в зависимости от города и образа жизни. Минимальная зарплата в 2026 году – около 3 605 злотых после уплаты налогов.