Низкие выплаты и непривычный менталитет: 5 вещей о Португалии, которые надо знать украинцам

Украинка Татьяна прожила в Португалии год, и за это время заметила несколько необычных аспектов, которые изрядно удивляют украинцев после переезда.

Многие украинцы сейчас живут за границей, и Португалия – это достаточно популярный выбор не только для летних отпусков, но и для переезда, сообщает 24 Канал со ссылкой на sheistani. Впрочем, перед тем как ехать в страну, следует узнать о некоторых необычных особенностях Португалии.

Что нужно знать перед переездом в Португалию?

Другой менталитет

Украинка заметила, что португальцы не умеют говорить "нет" в лицо, и им трудно говорить неудобную правду. Из-за этих различий часто возникают недоразумения и проблемы. В частности, возникли сложности у девушки при найме на работу – однажды она подавалась на вакансию, где до того долго волонтерила.

Но в один момент они передумали брать меня на работу, и вместо "нет" говорили "приди в субботу", потом – "мы еще не готовы, приди на следующей неделе". Ни пятница, ни суббота, ни следующая неделя так и не наступили,

– пожаловалась украинка.

Сложность в поиске жилья

Многие украинцы, приезжающие в страну, вынуждены сначала снимать комнаты, и только через некоторое время после длительных и обычно нелегких поисков удается арендовать квартиру. Но нужно подготовиться, что для аренды жилья придется заплатить на несколько месяцев вперед, и цены немалые – только комнаты в районе столицы стартуют от 350 евро, пишет Portugalist.

А вот за полноценную квартиру в столице цены начинаются от 1200 евро.

Португалия "влюбляет в себя"

Большинство знакомых украинки, что путешествовали в Португалию или жили там, говорили ей впоследствии, что думают о переезде в страну. Сама девушка также почувствовала это на себе и собирается вернуться в эту страну.



В Португалии очень красиво / Фото Pexels

Язык

В Португалии без знания языка "нечего делать". Во-первых, в стране почти нет выплат для украинских беженцев, а во-вторых, для того, чтобы найти работу, нужно много общаться с людьми. По меньшей мере нужно знать английский, но лучше сразу начинать учить португальский.

Впрочем, идеальной опцией будет именно удаленная высокооплачиваемая работа.

