Украинка раскрыла неожиданный минус жизни в Португалии: туристы и не догадываются

Украинка, живущая в Португалии, рассказала об одном очень неожиданном недостатке страны, о котором даже не догадываются люди, приезжающие в страну на отдых.

Португалия – это невероятная теплая страна, славящаяся своими курортами. Впрочем, украинка, живущая там уже в течение определенного времени, поделилась, что один из основных минусов Португалии – это именно климат, сообщает 24 Канал со ссылкой на olha.van.life.

Почему климат Португалии подойдет не для всех?

Для многих людей жалобы на климат Португалии могут звучать странно – ведь эта страна известна приморскими курортами и теплом.

Летом прикольно – особенно если мы говорим о каких-то городах вдоль побережья, там всегда плюс-минус прохладно, обычно температура где-то 25 градусов,

– поделилась украинка.

Впрочем, зимой погода полностью меняется – и зимовать в Португалии, особенно, если в квартире нет отопления, очень сложно.

Украинка рассказала о зиме в Португалии: смотрите видео

Плесень, холодно, постоянно дождь. Очень часто здесь еще и окна бывают такие, будто из картонки сделаны – и просто все продувается,

– пожаловалась блогерша.

Обогрев квартиры в Португалии – это непростая задача, особенно в случае, если она большая. Но самый большой минус, по мнению украинки – это то, что зима в Португалии "депрессивная", ведь там совсем не выпадает снега.

