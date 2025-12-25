Украинка раскрыла неожиданный минус жизни в Португалии: туристы и не догадываются
- Украинка, живущая в Португалии, отметила, что климат страны является неожиданным недостатком, особенно зимой, когда часто идут дожди, холодно, и отсутствует отопление в домах.
- Зимой в Португалии часто возникает плесень, и обогрев квартир является сложной задачей, что делает зиму "депрессивной" из-за отсутствия снега.
Украинка, живущая в Португалии, рассказала об одном очень неожиданном недостатке страны, о котором даже не догадываются люди, приезжающие в страну на отдых.
Португалия – это невероятная теплая страна, славящаяся своими курортами. Впрочем, украинка, живущая там уже в течение определенного времени, поделилась, что один из основных минусов Португалии – это именно климат, сообщает 24 Канал со ссылкой на olha.van.life.
Интересно Низкие выплаты и необычный менталитет: 5 вещей о Португалии, которые надо знать украинцам
Почему климат Португалии подойдет не для всех?
Для многих людей жалобы на климат Португалии могут звучать странно – ведь эта страна известна приморскими курортами и теплом.
Летом прикольно – особенно если мы говорим о каких-то городах вдоль побережья, там всегда плюс-минус прохладно, обычно температура где-то 25 градусов,
– поделилась украинка.
Впрочем, зимой погода полностью меняется – и зимовать в Португалии, особенно, если в квартире нет отопления, очень сложно.
Украинка рассказала о зиме в Португалии: смотрите видео
Плесень, холодно, постоянно дождь. Очень часто здесь еще и окна бывают такие, будто из картонки сделаны – и просто все продувается,
– пожаловалась блогерша.
Обогрев квартиры в Португалии – это непростая задача, особенно в случае, если она большая. Но самый большой минус, по мнению украинки – это то, что зима в Португалии "депрессивная", ведь там совсем не выпадает снега.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Испании, рассказала, какие цены в этой стране и сколько денег приходится тратить ежемесячно. Она призналась, что ожидала, что Испания будет дешевле.
А украинка, живущая в Германии, раскрыла раскрыла неожиданные преимущества этой популярной европейской страны.