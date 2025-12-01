"От этого очень страдают сами португальцы": Украинка раскрыла самый большой минус страны

Украинка, живущая в Португалии, убеждена, что перед переездом в эту страну стоит знать несколько вещей, чтобы оказаться готовым к жизни в стране.

Многие мечтают поехать на отдых в Португалию, и жизнь в этой солнечной стране все же сильно отличается от отпуска, сообщает 24 Канал со ссылкой на olha.van.life.

Какой есть недостаток жизни в Португалии?

Самый большой минус, на который нужно учитывать перед переездом в Португалию – это стоимость жизни.

Здесь недешево, реально недешево – несмотря на то, что средняя зарплата невысокая. И от этого очень страдают сами португальцы,

– поделилась украинка.

Поэтому многие знакомые украинки имеют большие проблемы с поиском жилья – ведь аренда в Португалии, и особенно в столице страны, Лиссабоне, чрезвычайно дорогая. Сама украинка также арендует квартиру в этом городе – она расположена в 15 минутах езды на авто до центра.

Украинка рассказала о жизни в Португалии: смотрите видео

Она платит ежемесячно за нее 650 евро, но убеждена, что такая цена – это большая удача, ведь обычно за такие деньги можно найти разве что комнату.

Мне повезло из-за того, что я познакомилась с португалкой, и она пересдала мне свою квартиру,

– рассказала девушка.

Обычно цены на аренду в Лиссабоне стартуют от 1000 евро, и это будет "что-то очень маленькое, очень неудобное" и где-то на краю города.

