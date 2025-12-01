Укр Рус
Новини про життя за кордоном "Від цього дуже потерпають самі португальці": Українка розкрила найбільший мінус країни
1 грудня, 15:52
"Від цього дуже потерпають самі португальці": Українка розкрила найбільший мінус країни

Марина Блохіна
Основні тези
  • Найбільший мінус життя у Португалії – висока вартість життя при невисоких середніх зарплатах.
  • Оренда житла у Лісабоні дуже дорога, зазвичай ціни стартують від 1000 євро за невелике і незручне житло на околицях міста.

Українка, що живе у Португалії, переконана, що перед переїздом до цієї країни варто знати кілька речей, аби виявитися готовим до життя у країні.

Чимало людей мріють поїхати на відпочинок до Португалії, та життя у цій сонячній країні все ж сильно відрізняється від відпустки, повідомляє 24 Канал з посиланням на olha.van.life

Цікаво Ось куди поїхати у грудні на море: 5 спекотних міст

Який є недолік життя у Португалії?

Найбільший мінус, на який потрібно зважати перед переїздом до Португалії – це вартість життя. 

Тут недешево, реально недешево – попри те, що середня зарплата невисока. І від цього дуже потерпають самі португальці,
 – поділилася українка. 

Через це чимало знайомих українки мають великі проблеми з пошуком житла – адже оренда у Португалії, і особливо у столиці країни, Лісабоні, надзвичайно дорога. Сама українка також орендує квартиру у цьому місті – вона розташована за 15 хвилин їзди на авто до центру. 

Українка розповіла про життя у Португалії: дивіться відео

Вона платить щомісяця за неї 650 євро, але переконана, що така ціна – це велика удача, адже зазвичай за такі гроші можна знайти хіба що кімнату. 

Мені пощастило через те, що я познайомилася з португалкою, і вона перездала мені свою квартиру,
 – розповіла дівчина. 

Зазвичай ціни на оренду у Лісабоні стартують від 1000 євро, і це буде "щось дуже маленьке, дуже незручне" і десь на краю міста. 

