"Від цього дуже потерпають самі португальці": Українка розкрила найбільший мінус країни
- Найбільший мінус життя у Португалії – висока вартість життя при невисоких середніх зарплатах.
- Оренда житла у Лісабоні дуже дорога, зазвичай ціни стартують від 1000 євро за невелике і незручне житло на околицях міста.
Українка, що живе у Португалії, переконана, що перед переїздом до цієї країни варто знати кілька речей, аби виявитися готовим до життя у країні.
Чимало людей мріють поїхати на відпочинок до Португалії, та життя у цій сонячній країні все ж сильно відрізняється від відпустки, повідомляє 24 Канал з посиланням на olha.van.life.
Цікаво Ось куди поїхати у грудні на море: 5 спекотних міст
Який є недолік життя у Португалії?
Найбільший мінус, на який потрібно зважати перед переїздом до Португалії – це вартість життя.
Тут недешево, реально недешево – попри те, що середня зарплата невисока. І від цього дуже потерпають самі португальці,
– поділилася українка.
Через це чимало знайомих українки мають великі проблеми з пошуком житла – адже оренда у Португалії, і особливо у столиці країни, Лісабоні, надзвичайно дорога. Сама українка також орендує квартиру у цьому місті – вона розташована за 15 хвилин їзди на авто до центру.
Українка розповіла про життя у Португалії: дивіться відео
Вона платить щомісяця за неї 650 євро, але переконана, що така ціна – це велика удача, адже зазвичай за такі гроші можна знайти хіба що кімнату.
Мені пощастило через те, що я познайомилася з португалкою, і вона перездала мені свою квартиру,
– розповіла дівчина.
Зазвичай ціни на оренду у Лісабоні стартують від 1000 євро, і це буде "щось дуже маленьке, дуже незручне" і десь на краю міста.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе в Німеччині, розкрила, що до багатьох речей не може звикнути й досі. Зокрема, її дивує велика кількість "дивних" законів та булінг у німецьких школах.
Тим часом українка, що живе на Мадейрі, поділилася мінусами цього неймовірно красивого острова. Там відносно невеликі зарплати, а без машини жити дуже складно.