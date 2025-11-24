Оказывается, даже в декабре есть немало замечательных мест, где температура не опускается очень низко, а море все еще остается теплым, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Куда поехать на море в декабре?

Кейптаун

Тело в Кейптауне начинается в декабре, и температура составляет примерно 19,8 градуса тепла. Осадков в этот месяц предполагается немного, а солнечный день длится около 11 часов.

Климат часто сравнивают со средиземноморским летом – и это объясняет, почему немало туристов тянет сюда, как магнитом.

Мадейра

Это отличный вариант для людей, что хотят в декабре насладиться мягким и приятным теплом, но не изнурительной жарой. Средняя температура на Мадейре в декабре – 20 градусов. Погода преимущественно сухая, но могут быть и дожди, особенно в горных регионах.

Остров достаточно холмистый, поэтому погодные условия могут меняться очень быстро с набором высоты.

Тенерифе

Это – классическое место для зимнего отдыха. В декабре средняя температура – 22 градуса, а солнечный свет можно видеть около 6 часов в день. К сожалению, декабрь – это также сезон, когда выпадает больше осадков, и особенно на севере, однако их общее количество остается низкой, и все еще остается немало сухих дней, пишет Holiday Weather.



В декабре можно отдыхать на Тенерифе / Фото Pexels

Брисбен

Если вы мечтали посетить Австралию, тогда декабрь – это идеальное время, ведь в этот период в Австралии лето. Влажный субтропический климат гарантирует температуру около 28 градусов, а ночью указатель термометра не падает ниже 21 градуса.

Барбадос

В декабре Барбадос вступает в сухой сезон, и Метеорологическая служба сообщает, что средняя температура в этом месяце будет достигать 29,5 градуса. Впрочем, стоит быть готовыми к определенному количеству осадков – и чаще всего это кратковременные ливни, а не затяжные дожди.

Что еще нужно знать туристам?