"Для этого здесь рай": украинка рассказала, кому подойдет жизнь в Швейцарии
- Швейцария подходит для людей, которые любят спокойную жизнь, активный отдых и следят за своим здоровьем.
- Жизнь в Швейцарии предусматривает экономию и высокие цены, но отмечается качественными продуктами, особенно для вегетарианцев.
Украинка Дарья переехала в Швейцарию и убеждена, что эта страна подойдет далеко не для всех.
Переезд в другую страну – это непростое решение, к которому большинство людей подходят очень взвешенно, сообщает 24 Канал со ссылкой на dariasuchak. И Швейцария – это страна, в которой комфортно будут чувствовать себя не все люди.
Интересно Ошибки при переезде в Испанию: украинка рассказала, чего следует избегать
Кому подойдет жизнь в Швейцарии?
Украинка убеждена, что идеально подойдет переезд в Швейцарию для тех людей, что любят спокойную жизнь в размеренном темпе. Кроме того, хорошо подойдет жизнь в Швейцарии для людей, которым нравится жизнь за городом.
Понравится страна и тем, кто следит за своим образом жизни и обожает активный отдых.
Для вегетарианцев это просто шикарная страна. Потому что для вегетарианцев здесь есть все: здесь скорее в меню будут вегетарианские блюда, чем блюда с мясом. То есть здесь для этого рай,
– поделилась украинка.
В Швейцарии также очень качественные продукты, но их многообразие не такое большое, как в некоторых других странах. Кроме того, перед переездом в Швейцарию нужно приготовиться к тому, что придется экономить.
Украинка рассказала о жизни в Швейцарии: смотрите видео
По словам украинки, швейцарцы очень экономные, они всегда выискивают скидки и способы сэкономить деньги. Доходов им хватает для жизни, однако они не живут роскошно, ведь цены в стране действительно очень высокие.
Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?
Украинка, что переехала в Испанию, поделилась, какие минусы видит в этой стране. Основными недостатками для нее являются высокие налоги, медленный темп жизни и наличие языкового барьера, ведь английский знают далеко не все.
Украинцы сравнили цены на базовую корзину продуктов в Италии и Украине. И разница может существенно удивить – ведь она меньше, чем может показаться.