"Для цього тут рай": українка розповіла, кому підійде життя у Швейцарії
- Швейцарія підходить для людей, які люблять спокійне життя, активний відпочинок та стежать за своїм здоров'ям.
- Життя у Швейцарії передбачає економію та високі ціни, але відзначається якісними продуктами, особливо для вегетаріанців.
Українка Дарія переїхала до Швейцарії та переконана, що ця країна підійде далеко не для всіх.
Переїзд до іншої країни – це непросте рішення, до якого більшість людей підходять дуже виважено, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasuchak. І Швейцарія – це країна, в якій комфортно почуватимуться не усі люди.
Цікаво Помилки при переїзді в Іспанію: українка розповіла, чого слід уникати
Кому підійде життя у Швейцарії?
Українка переконана, що ідеально підійде переїзд до Швейцарії для тих людей, що люблять спокійне життя у розміреному темпі. Окрім того, добре підійде життя у Швейцарії для людей, яким подобається життя за містом.
Сподобається країна і тим, хто стежить за своїм способом життя та обожнює активний відпочинок.
Для вегетаріанців це просто шикарна країна. Бо для вегетаріанців тут є все: тут скоріше у меню будуть вегетаріанські страви, ніж страви з м'ясом. Тобто тут для цього рай,
– поділилася українка.
У Швейцарії також дуже якісні продукти, але їхнє різноманіття не таке велике, як у деяких інших країнах. Окрім того, перед переїздом до Швейцарії потрібно приготуватися до того, що доведеться економити.
Українка розповіла про життя у Швейцарії: дивіться відео
За словами українки, швейцарці дуже економні, вони завжди вишукують знижки та способи заощадити гроші. Доходів їм вистачає для життя, проте вони не живуть розкішно, адже ціни у країні справді дуже високі.
Які ще новини про українців за кордоном варто знати?
Українка, що переїхала до Іспанії, поділилася, які мінуси бачить у цій країні. Основними недоліками для неї є високі податки, повільний темп життя та наявність мовного бар'єра, адже англійську знають далеко не всі.
Українці порівняли ціни на базовий кошик продуктів в Італії та Україні. І різниця може суттєво здивувати – адже вона менша, ніж може видатися.