"Для цього тут рай": українка розповіла, кому підійде життя у Швейцарії

Українка Дарія переїхала до Швейцарії та переконана, що ця країна підійде далеко не для всіх.

Переїзд до іншої країни – це непросте рішення, до якого більшість людей підходять дуже виважено, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasuchak. І Швейцарія – це країна, в якій комфортно почуватимуться не усі люди.

Кому підійде життя у Швейцарії?

Українка переконана, що ідеально підійде переїзд до Швейцарії для тих людей, що люблять спокійне життя у розміреному темпі. Окрім того, добре підійде життя у Швейцарії для людей, яким подобається життя за містом.

Сподобається країна і тим, хто стежить за своїм способом життя та обожнює активний відпочинок.

Для вегетаріанців це просто шикарна країна. Бо для вегетаріанців тут є все: тут скоріше у меню будуть вегетаріанські страви, ніж страви з м'ясом. Тобто тут для цього рай,

– поділилася українка.

У Швейцарії також дуже якісні продукти, але їхнє різноманіття не таке велике, як у деяких інших країнах. Окрім того, перед переїздом до Швейцарії потрібно приготуватися до того, що доведеться економити.

За словами українки, швейцарці дуже економні, вони завжди вишукують знижки та способи заощадити гроші. Доходів їм вистачає для життя, проте вони не живуть розкішно, адже ціни у країні справді дуже високі.

