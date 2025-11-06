"Совсем не могу это принять": украинка раскрыла самые большие минусы жизни в Словении

Украинка, переехавшая в Словению уже три года назад, до сих пор не может привыкнуть к нескольким вещам, которые изрядно отличаются в стране.

После переезда в другую страну украинцам нужно адаптироваться к новым обычаям, законам и менталитету, а также другому языку. И некоторые вещи могут казаться непривычными даже спустя годы после переезда, сообщает 24 Канал со ссылкой на unistama_177.

Какие есть недостатки жизни в Словении?

Первый недостаток, с которым столкнулась украинка в другой стране – это необычный график работы магазинов. В будние дни они закрываются в 20:00 или в 21:00, а в воскресенье часто не работают вообще.

Я, как человек, который учится во вторую смену, а еще и по субботам, совсем не могу это принять,

– поделилась блогерша.

Еще один минус, с которым столкнулась девушка – это невкусная еда, которая к тому же дорого стоит. Она поделилась, что в Словении нужно выбирать – или дешево, или вкусно.

Украинка рассказала о недостатках жизни в Словении: смотрите видео

Кроме того, не хватает блогерше и украинской медицины – она считает, что проще вернуться в Украину и полечиться, чем делать это в Словении.

Имею очень много опыта, где врачи не оказывали качественной помощи,

– добавила она.

Немало стоит в Словении и проезд – за поездку на 15 минут придется отдать около 100 гривен. А самый важный минус страны для блогера – в стране нет сырного попкорна.

