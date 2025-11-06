Укр Рус
6 листопада, 13:51
3

"Зовсім не можу це прийняти": українка розкрила найбільші мінуси життя у Словенії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка у Словенії відзначає незвичний графік роботи магазинів та високу вартість несмачної їжі як недоліки.
  • Вона також незадоволена якістю медичних послуг та вартістю проїзду, а найбільше сумує за сирним попкорном.

Українка, що переїхала до Словенії вже три роки тому, досі не може звикнути до кількох речей, що неабияк відрізняються в країні.

Після переїзду до іншої країни українцям потрібно адаптуватися до нових звичаїв, законів та менталітету, а також іншої мови. І деякі речі можуть видаватися незвичними навіть через роки після переїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на unistama_177

Які є недоліки життя у Словенії?

Перший недолік, з яким зіштовхнулася українка в іншій країні – це незвичний графік роботи магазинів. У будні дні вони зачиняються о 20:00 чи о 21:00, а в неділю часто не працюють взагалі. 

Я, як людина, яка навчається в другу зміну, а ще й суботами, зовсім не можу це прийняти,
 – поділилася блогерка. 

Ще один мінус, з яким зіштовхнулася дівчина – це несмачна їжа, яка до того ж дорого коштує. Вона поділилася, що у Словенії потрібно обирати – або дешево, або смачно. 

Українка розповіла про недоліки життя у Словенії: дивіться відео

Окрім того, не вистачає блогерці й української медицини – вона вважає, що простіше повернутися до України та полікуватися, ніж робити це у Словенії.

Маю дуже багато досвіду, де лікарі не надавали якісної допомоги,
 – додала вона. 

Немало коштує у Словенії й проїзд – за поїздку на 15 хвилин доведеться віддати близько 100 гривень. А найважливіший мінус країни для блогерки – у країні немає сирного попкорну. 

