"Зовсім не можу це прийняти": українка розкрила найбільші мінуси життя у Словенії
- Українка у Словенії відзначає незвичний графік роботи магазинів та високу вартість несмачної їжі як недоліки.
- Вона також незадоволена якістю медичних послуг та вартістю проїзду, а найбільше сумує за сирним попкорном.
Українка, що переїхала до Словенії вже три роки тому, досі не може звикнути до кількох речей, що неабияк відрізняються в країні.
Після переїзду до іншої країни українцям потрібно адаптуватися до нових звичаїв, законів та менталітету, а також іншої мови. І деякі речі можуть видаватися незвичними навіть через роки після переїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на unistama_177.
Цікаво Туристам варто бути обережними: у цій країні Європи найбільше кишенькових крадіжок
Які є недоліки життя у Словенії?
Перший недолік, з яким зіштовхнулася українка в іншій країні – це незвичний графік роботи магазинів. У будні дні вони зачиняються о 20:00 чи о 21:00, а в неділю часто не працюють взагалі.
Я, як людина, яка навчається в другу зміну, а ще й суботами, зовсім не можу це прийняти,
– поділилася блогерка.
Ще один мінус, з яким зіштовхнулася дівчина – це несмачна їжа, яка до того ж дорого коштує. Вона поділилася, що у Словенії потрібно обирати – або дешево, або смачно.
Українка розповіла про недоліки життя у Словенії: дивіться відео
Окрім того, не вистачає блогерці й української медицини – вона вважає, що простіше повернутися до України та полікуватися, ніж робити це у Словенії.
Маю дуже багато досвіду, де лікарі не надавали якісної допомоги,
– додала вона.
Немало коштує у Словенії й проїзд – за поїздку на 15 хвилин доведеться віддати близько 100 гривень. А найважливіший мінус країни для блогерки – у країні немає сирного попкорну.
Що ще про українців за кордоном варто знати?
Українка, що живе в Албанії, поділилася, скільки доводиться платити за продукти в країні восени. І ціни на фрукти та овочі можуть неабияк здивувати.
А ось українка, що живе у Болгарії, розповіла, які є несподівані переваги життя у країні – зокрема, головним плюсом для неї стала можливість віддати дитину до української школи.