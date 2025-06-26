Ожидания и реальность: украинка рассказала правду о жизни в Калифорнии
- Александра, украинка, которая живет в Калифорнии, удивилась, что зарплаты там ниже ее ожиданий, а аренда жилья дорогая.
- Она также отметила, что связь в штате плохая, а погода холоднее, чем ожидалось.
Украинка Александра, которая проживает в штате Калифорния в США, рассказала о реалиях местной жизни. Она призналась, что ее ожидания значительно превзошли реальность.
По приезду в Калифорнию девушка поняла, что все совсем не так, как она себе представляла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @broshka.sasha.
Смотрите также Действительно ли американцам безразлично, как ты выглядишь: украинка рассказала правда это или миф
Калифорния: ожидания и реальность
- Зарплаты
Первое, о чем рассказала Александра – заработная плата. Украинка считала, что в Калифорнии зарабатывают от 5 000 долларов в месяц, но по факту – значительно меньше. По ее словам, средняя зарплата там около 2 500 долларов.
- Жилье
Девушка ожидала, что будет жить в красивых апартаментах с пальмами. Но на самом деле аренда самого дешевого жилья из фанеры без стиральной машины стоит от 3 000 долларов в месяц.
- Технологии
Украинку очень удивило, что в штате, где есть Кремниевая долина, до сих пор очень плохо ловит связь, а письма приходят обычной почтой. Она была убеждена, что в Калифорнии будут развиты технологии и искусственный интеллект.
- Погода
Александра считала, что в Калифорнии всегда солнечно и тепло, и она будет ежедневно загорать и плавать. Но на самом деле летом там +13 градусов, дует холодный ветер, частый туман и ледяной океан.
Кстати, ранее другая украинка очень возмутилась отношением к клиентам в США. По ее словам, "американский сервис в миллион раз хуже, чем украинский".