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26 июня, 20:01
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Ожидания и реальность: украинка рассказала правду о жизни в Калифорнии

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Александра, украинка, которая живет в Калифорнии, удивилась, что зарплаты там ниже ее ожиданий, а аренда жилья дорогая.
  • Она также отметила, что связь в штате плохая, а погода холоднее, чем ожидалось.

Украинка Александра, которая проживает в штате Калифорния в США, рассказала о реалиях местной жизни. Она призналась, что ее ожидания значительно превзошли реальность.

По приезду в Калифорнию девушка поняла, что все совсем не так, как она себе представляла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @broshka.sasha.

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Калифорния: ожидания и реальность

  • Зарплаты

Первое, о чем рассказала Александра – заработная плата. Украинка считала, что в Калифорнии зарабатывают от 5 000 долларов в месяц, но по факту – значительно меньше. По ее словам, средняя зарплата там около 2 500 долларов.

  • Жилье

Девушка ожидала, что будет жить в красивых апартаментах с пальмами. Но на самом деле аренда самого дешевого жилья из фанеры без стиральной машины стоит от 3 000 долларов в месяц.

  • Технологии

Украинку очень удивило, что в штате, где есть Кремниевая долина, до сих пор очень плохо ловит связь, а письма приходят обычной почтой. Она была убеждена, что в Калифорнии будут развиты технологии и искусственный интеллект.

  • Погода

Александра считала, что в Калифорнии всегда солнечно и тепло, и она будет ежедневно загорать и плавать. Но на самом деле летом там +13 градусов, дует холодный ветер, частый туман и ледяной океан.

Кстати, ранее другая украинка очень возмутилась отношением к клиентам в США. По ее словам, "американский сервис в миллион раз хуже, чем украинский".