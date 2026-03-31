"Везде хотят обмануть": украинка рассказала о минусах популярной страны
- Украинка Юлия, которая переехала в Аланию в Турции, отметила, что лето очень жаркое, а зима дождливая и ветреная, и предупредила о частых обманах в магазинах и на рынках.
- Она также отметила стремительный рост цен, которое стало для нее неожиданностью, отметив, что товары могут подорожать на 50% за неделю.
Украинка Юлия переехала в Турцию более года назад, и за это время поняла, что минусов в этой стране для нее больше, чем преимуществ. Поэтому она предупредила тех, кто также планирует переезд, о возможных сложностях.
Турция – это популярная страна для отдыха среди украинцев, но некоторые мечтают и о том, чтобы пожить у моря, поэтому переезжают туда навсегда. Вот только большинство даже не догадываются, что именно их ожидает там, сообщает juliya.ivanovaa.
Какие есть минусы жизни в Турции?
Украинка переехала в Аланию в Турции уже более года назад и предупреждает, что лучший период для пребывания там – это осень и весна. А вот лето и зима уже совсем не такие комфортные: летом очень жарко, а вот зимой дождь и дуют ветры.
Блогерша отметила и одно очевидное преимущество Турции: постоянный доступ к морю и бассейнам. Для женщины это был очень важный плюс при выборе страны для переезда – впрочем, он, к сожалению, не перекрывает многих недостатков.
Вас везде хотят обмануть, куда бы вы не пошли – будь-то супермаркет с фиксированными ценами, будь-то базар или какая-то государственная структура. Это мне конечно здесь очень сильно не нравится,
– поделилась украинка.
Еще один пункт, который стал для нее неожиданностью – это цены, и в частности их стремительный рост.Женщина заметила, что когда она приехала в прошлом году, большинство вещей были вдвое, а в некоторых случаях даже втрое дешевле.
Это очень видно на одном товаре: сегодня он может стоить 50 лир, например, а через неделю он уже 75,
– добавила она.
К слову, сейчас стоимость жизни в Турции на одного человека составляет 563 евро в месяц, не считая аренды, пишет Numbeo.
Украинка переехала в Аланию из Вены, и поэтому цены не является для нее очень критической проблемой, ведь австрийская столица в разы дороже. Впрочем, оставаться в Турции женщина не планирует – она заметила, что недостатки очень перевешивают преимущества.
