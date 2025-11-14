Украинка раскрыла расходы в Варшаве на месяц: сумма может сильно удивить

Украинка Анна уже полгода живет в самом центре Варшавы – и она раскрыла свои расходы на месяц в польской столице.

Стоимость жизни за рубежом может существенно отличаться от украинской – и блогерша раскрыла, сколько нужно денег для того, чтобы жить с комфортом в Варшаве, сообщает 24 Канал со ссылкой на miss_loyalnost.

Сколько тратит украинка в Варшаве?

Первая статья расходов блогера – это аренда. Она снимает двухкомнатную квартиру в центре Варшавы вместе с подругой, и за это ежемесячно приходится платить 4200 злотых. К тому же отдельно приходится оплачивать коммунальные услуги и интернет.

Квартира имеет 54 квадратных метра и расположена в старом доме и имеет не очень хороший ремонт. Но такая цена обусловлена именно расположением,

– поделилась украинка.

Еще один расход – это еда и продукты. Девушка часто готовит еду дома, и поэтому на продукты приходится тратить около 1000 злотых в месяц. Еще примерно 500 злотых украинка отдает за рестораны и кафе, хоть и не ходит по заведениям часто.

Украинка рассказала, сколько тратит в Варшаве: смотрите видео

На кино и различные активности с друзьями идет около 200 злотых. Варшава богата на различные ивенты и места для отдыха,

– добавила девушка.

Украинка также тратит около двухсот злотых в месяц на маникюр и обычный уход за собой, а также на различные бытовые мелочи. Так что она живет в центре Варшавы, на транспорт денег почти не тратит, ведь большинство нужных мест расположены в пешей доступности.

Поэтому, целом на месяц украинке в Варшаве нужно 4175 злотых.

