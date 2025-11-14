Українка розкрила витрати у Варшаві на місяць: сума може сильно здивувати
- Анна витрачає 4200 злотих на оренду двокімнатної квартири в центрі Варшави, включаючи комунальні послуги та інтернет.
- Додаткові витрати включають 1000 злотих на продукти, 500 злотих на ресторани, 200 злотих на розваги, та близько 200 злотих на догляд за собою, що разом складає 4175 злотих щомісяця.
Українка Анна вже пів року живе у самому центрі Варшави – і вона розкрила свої витрати на місяць у польській столиці.
Вартість життя за кордоном може суттєво відрізнятися від української – і блогерка розкрила, скільки потрібно грошей для того, аби жити з комфортом у Варшаві, повідомляє 24 Канал з посиланням на miss_loyalnost.
Скільки витрачає українка у Варшаві?
Перша стаття витрат блогерки – це оренда. Вона винаймає двокімнатну квартиру у центрі Варшави разом з подругою, і за це щомісяця доводиться платити 4200 злотих. До того ж окремо доводиться оплачувати комунальні послуги та інтернет.
Квартира має 54 квадратні метри і розташована в старому домі та має не дуже добрий ремонт. Але така ціна обумовлена саме розташуванням,
– поділилася українка.
Ще одна витрата – це їжа та продукти. Дівчина часто готує їжу вдома, і тому на продукти доводиться витрачати близько 1000 злотих на місяць. Ще приблизно 500 злотих українка віддає за ресторани та кафе, хоч і не ходить по закладах часто.
Українка розповіла, скільки витрачає у Варшаві: дивіться відео
На кіно та різні активності з друзями йде близько 200 злотих. Варшава багата на різні івенти та місця для відпочинку,
– додала дівчина.
Українка також витрачає близько двохсот злотих на місяць на манікюр та звичайний догляд за собою, а також на різноманітні побутові дрібниці. Через те що вона живе у центрі Варшави, на транспорт грошей майже не витрачає, адже більшість потрібних місць розташовані у пішій доступності.
Отож, загалом на місяць українці у Варшаві потрібно 4175 злотих.
