"Не рассчитывай, что все получится с первого раза": украинка рассказала о жизни во Франции

Украинка, переехавшая во Францию, поделилась, что она хотела бы знать перед переездом – многие из этих советов помогли бы сэкономить время и нервы.

Многие украинцы переезжают за границу. Но перед тем, как отправиться во Францию, следует узнать несколько фактов, сообщает 24 Канал со ссылкой на la.vie.de.yuliia.

Интересно "Страна третьего мира": украинка рассказала о переезде в Албанию

Что следует знать перед переездом во Францию?

Украинка поделилась, что стрессоустойчивость – это самое важное качество во Франции.

Потому что когда ты приезжаешь из нашей украинской "сделай, реши, договорись сегодня", а здесь все через рандеву – то есть через запись на встречу, твоя нервная система просто сгорает,

– поделилась девушка.

А для того, чтобы получить встречу, необходимо сначала прийти и записаться на нее – и иногда о запланированном визите еще и могут не вспомнить. Оформление документов тоже может стать проблемой – они могут просто потеряться, а потом найтись через неделю.

Поэтому главное правило Франции – не рассчитывай, что все получится с первого раза,

– добавила блогерша.

Второй момент, который нужно знать – деньги должны быть на счету в банке, а не наличными. Ведь без банковского счета с деньгами жилье арендовать не удастся.

Украинка рассказала об особенностях жизни во Франции: смотрите видео

Третье, что важно выучить – это французский язык. Большинство людей не захотят общаться на английском, а еще больше просто не могут – и особенно это касается административных организаций. Впрочем, если повезло жить в достаточно большом городе, где живет немало студентов, с языком может возникнуть меньше проблем.

Что еще о жизни украинцев за рубежом стоит знать?