"Не розраховуй, що все вийде з першого разу": українка розповіла про життя у Франції

Українка, що переїхала до Франції, поділилася, що вона хотіла б знати перед переїздом – чимало з цих порад допомогли б заощадити час та нерви.

Чимало українців переїжджають за кордон. Та перед тим, як рушити до Франції, слід дізнатися кілька фактів, повідомляє 24 Канал з посиланням на la.vie.de.yuliia.

Що слід знати перед переїздом до Франції?

Українка поділилася, що стресостійкість – це найважливіша якість у Франції.

Бо коли ти приїжджаєш з нашої української "зроби, виріши, домовся сьогодні", а тут усе через рандеву – тобто через запис на зустріч, твоя нервова система просто згорає,

– поділилася дівчина.

А для того, аби отримати зустріч, необхідно спершу прийти і записатися на неї – і іноді про запланований візит ще й можуть не згадати. Оформлення документів теж може стати проблемою – вони можуть просто загубитися, а тоді знайтися через тиждень.

Тому головне правило Франції – не розраховуй, що все вийде з першого разу,

– додала блогерка.

Другий момент, який потрібно знати – гроші мають бути на рахунку в банку, а не готівкою. Адже без банківського рахунку з грошима житло орендувати не вдасться.

Третє, що важливо вивчити – це французька мова. Більшість людей не захочуть спілкуватися англійською, а ще більше просто не можуть – і особливо це стосується адміністративних організацій. Втім, якщо пощастило жити у досить великому місті, де живе чимало студентів, з мовою може виникнути менше проблем.

Що ще про життя українців за кордоном варто знати?