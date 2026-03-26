"Почему Вьетнам, а не Европа": украинка раскрыла причины необычного выбора для переезда
- Украинка Кристина выбрала для переезда Вьетнам из-за более низких цен и комфортного климата.
- Во Вьетнаме значительно дешевле жилье, коммунальные услуги и питание по сравнению с Европой.
Украинка Кристина пожила и в Европе, и во Вьетнаме – и азиатская страна неожиданно показалась ей в разы комфортнее.
Очень много украинцев для жизни за рубежом выбрали для себя страны в Европе – а вот блогер Кристина поехала в далекий Вьетнам, и ни о чем не жалеет. Основное преимущество страны – это значительно ниже цены, но этим плюсы точно не ограничиваются, сообщает khrystynashtefiuk.
Европа vs Вьетнам: где лучше жить?
Первое преимущество Вьетнама для украинки заключается в климате. Зимой в большинстве стран Европы холодно, световой день очень короткий, часто случается гололедица. Зато Вьетнам – это страна вечного лета, где в феврале температура держится на отметке +25 градусов.
Но самая большая разница между странами ЕС и Вьетнамом заключается в ценах.
Неплохая квартира в спальном районе Европы – 800 – 1000 евро, плюс коммуналка, особенно зимой – +150 – 200 евро. Во Вьетнаме можно жить за 500 – 700 долларов в апартаментах класса люкс с бассейном, тренажерным залом, с видом на море, охраной, уборкой,
– поделилась девушка.
Коммунальные расходы во Вьетнаме очень редко превышают 50 долларов.
Украинка рассказала о преимуществах жизни во Вьетнаме: смотрите видео
Разница есть и в ценах на услуги: например, в Европе поход в ресторан обойдется в 50 – 70 евро на двоих; во Вьетнаме можно вкусно поесть всего за 8 – 10 долларов.
Даже цены на проезд в общественном транспорте совсем разные, и во Вьетнаме они значительно ниже.
В частности, одному человеку для жизни во Вьетнаме придется тратить примерно 18 925 гривен без учета заработной платы, пишет Numbeo.
