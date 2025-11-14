Как комфортно перезимовать на Кипре: украинка поделилась лайфхаками

Зимой на Кипре не сильно холодно, однако чрезвычайно большая сырость. В домах цветут окна, много плесени.

Обычно в квартирах нет отопления, это редкость, поэтому есть другие способы комфортно перезимовать на Кипре. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на jeniajeni4ka.

"Зимой на Кипре не так холодно, но может быть сыро. Истории о том, что цветут окна, много плесени – это все может быть правдой. Отопления в домах обычно нет. Некоторые квартиры я видела с отоплением, но это редкость", – рассказала она.

Что помогает зимой на Кипре?

Украинка отметила, что зимой на Кипре есть большая сырость. Бывают такие дни, что в помещении будет холоднее, чем на улице. Поэтому прежде всего нужно много проветривать комнаты и запускать теплый воздух.

Также важно иметь влагопоглотители. Женщина ставит их в шкафах. Они многоразовые и очень комфортные для использования. Уже за 2 дня в мешочках собралось много воды, хотя еще только ноябрь.

Кроме того, спасают электропростыни. В прошлом году они купили большую с двумя пультами, чтобы каждый регулировал свою температуру. Украинка называет это лучшим решением.

Поэтому в этом году мы решили купить еще две такие простыни: одну – на диван, другую – еще в одну комнату, где мы работаем. Кондиционер нагревает, но этот воздух быстро куда-то уходит. Им трудно дышать,

– добавила женщина.

Украинка назвала способы комфортно перезимовать на Кипре: смотрите видео

