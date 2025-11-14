Як комфортно перезимувати на Кіпрі: українка поділилася лайфхаками

Взимку на Кіпрі не сильно холодно, однак надзвичайно велика сирість. У будинках цвітуть вікна, багато плісняви.

Зазвичай у квартирах немає опалення, це рідкість, тому є інші способи комфортно перезимувати на Кіпрі. Про це пише 24 Канал з посиланням на jeniajeni4ka.

Читайте також Ця країна не має власного війська та аеропорту: туристам туди потрапити непросто

"Зимою на Кіпрі не так холодно, але може бути сиро. Історії про те, що цвітуть вікна, багато плісняви – це все може бути правдою. Опалення в будинках зазвичай немає. Деякі квартири я бачила з опаленням, але це рідкість", – розповіла вона.

Що допомагає взимку на Кіпрі?

Українці зазначила, що взимку на Кіпрі є велика сирість. Бувають такі дні, що в приміщенні буде холодніше, ніж на вулиці. Тому насамперед потрібно багато провітрювати кімнати та запускати тепліше повітря.

Також важливо мати вологопоглиначі. Жінка ставить їх у шафах. Вони багаторазові та дуже комфортні для використання. Уже за 2 дні у мішечках назбиралося багато води, хоча ще тільки листопад.

Крім того, рятують електропростирадла. Минулого року вони купили велику з двома пультами, щоб кожен регулював свою температуру. Українка називає це найкращим рішенням.

Тому цього року ми вирішили купити ще два такі простирадла: одну – на диван, іншу – ще в одну кімнату, де ми працюємо. Кондиціонер нагріває, але це повітря швидко кудись йде. Ним важко дихати,

– додала жінка.

Українка назвала способи комфортно перезимувати на Кіпрі: дивіться відео

Які ще новини про українців за кордоном варто знати?