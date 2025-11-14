Як комфортно перезимувати на Кіпрі: українка поділилася лайфхаками
- Взимку на Кіпрі велика сирість, а в будинках в основному немає опалення, тому важливо провітрювати кімнати та використовувати вологопоглиначі.
- Електропростирадла з регульованою температурою є одним з кращих рішень для підтримання комфорту, розповіла українка.
Взимку на Кіпрі не сильно холодно, однак надзвичайно велика сирість. У будинках цвітуть вікна, багато плісняви.
Зазвичай у квартирах немає опалення, це рідкість, тому є інші способи комфортно перезимувати на Кіпрі. Про це пише 24 Канал з посиланням на jeniajeni4ka.
"Зимою на Кіпрі не так холодно, але може бути сиро. Історії про те, що цвітуть вікна, багато плісняви – це все може бути правдою. Опалення в будинках зазвичай немає. Деякі квартири я бачила з опаленням, але це рідкість", – розповіла вона.
Що допомагає взимку на Кіпрі?
Українці зазначила, що взимку на Кіпрі є велика сирість. Бувають такі дні, що в приміщенні буде холодніше, ніж на вулиці. Тому насамперед потрібно багато провітрювати кімнати та запускати тепліше повітря.
Також важливо мати вологопоглиначі. Жінка ставить їх у шафах. Вони багаторазові та дуже комфортні для використання. Уже за 2 дні у мішечках назбиралося багато води, хоча ще тільки листопад.
Крім того, рятують електропростирадла. Минулого року вони купили велику з двома пультами, щоб кожен регулював свою температуру. Українка називає це найкращим рішенням.
Тому цього року ми вирішили купити ще два такі простирадла: одну – на диван, іншу – ще в одну кімнату, де ми працюємо. Кондиціонер нагріває, але це повітря швидко кудись йде. Ним важко дихати,
– додала жінка.
Українка назвала способи комфортно перезимувати на Кіпрі: дивіться відео
