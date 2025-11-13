Ліхтенштейн – це одна з небагатьох країн світу, що взагалі не має аеропорту – і це одна з причин, чому там майже немає туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому у Ліхтенштейні немає аеропорту та війська?

Всього п'ять країн світу не мають власного аеропорту – і окрім Андорри, Монако та Ватикану та Сан-Марино, до цього списку належить також і Ліхтенштейн – ця країна має площу всього у 160 квадратних кілометрів і розташована між Швейцарією та Австрією.

І це є однією з причин, чому майже жодна інша країна Європи не приваблює так мало туристів, як німецькомовна маленька держава у Альпах. Офіційно мікродержава є також однією з двох країн світу, що мають подвійний вихід до моря – тобто вона оточена іншими країнами, які також не мають виходу до моря. І для того, аби дістатися до води, потрібно перетнути принаймні два національні кордони.

Окрім того, ця держава відома як одна з небагатьох, що взагалі не має боргів, а колись вона, як і Монако, вважалася податковим раєм для мільярдерів – втім, усе завершилося податковою справою у 2008 році. І з того часу Князівство Ліхтенштейн доклало значних зусиль, аби позбутися цієї репутації.

Найближчий аеропорт для мешканців Ліхтенштейну – це аеропорту Альтенрайн у Швейцарії – і це всього пів години їзди на автомобілі. Також у країні бракує залізничних станцій і, звісно ж, портів.

Але країна не повністю відрізана від повітряного сполучення – там все ж існує приватний вертолітний аеродром.

Окрім того, Ліхтенштейн також відомий як одна з небагатьох країн, що не має свого війська. З 1868 року Ліхтенштейн дотримувався нейтралітету та не мав звичних збройних сил, пише Vanguard. Маленька європейська держава залежить переважно від своїх поліційних сил та підтримки Швейцарії для зовнішнього захисту.

