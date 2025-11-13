Лихтенштейн – это одна из немногих стран мира, вообще не имеет аэропорта – и это одна из причин, почему там почти нет туристов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему в Лихтенштейне нет аэропорта и войска?

Всего пять стран мира не имеют собственного аэропорта – и кроме Андорры, Монако и Ватикана и Сан-Марино, к этому списку относится также и Лихтенштейн – эта страна имеет площадь всего в 160 квадратных километров и расположена между Швейцарией и Австрией.

И это является одной из причин, почему почти ни одна другая страна Европы не привлекает так мало туристов, как немецкоязычное маленькое государство в Альпах. Официально микрогосударство является также одной из двух стран мира, имеющих двойной выход к морю – то есть она окружена другими странами, которые также не имеют выхода к морю. И для того, чтобы добраться до воды, нужно пересечь по крайней мере две национальные границы.

Кроме того, это государство известно как одно из немногих, что вообще не имеет долгов, а когда-то она, как и Монако, считалась налоговым раем для миллиардеров – впрочем, все завершилось налоговым делом в 2008 году. И с тех пор Княжество Лихтенштейн приложило значительные усилия, чтобы избавиться от этой репутации.

Ближайший аэропорт для жителей Лихтенштейна – это аэропорт Альтенрайн в Швейцарии – и это всего полчаса езды на автомобиле. Также в стране не хватает железнодорожных станций и, конечно же, портов.

Но страна не полностью отрезана от воздушного сообщения – там все же существует частный вертолетный аэродром.

Кроме того, Лихтенштейн также известен как одна из немногих стран, не имеющая своего войска. С 1868 года Лихтенштейн придерживался нейтралитета и не имел привычных вооруженных сил, пишет Vanguard. Маленькое европейское государство зависит преимущественно от своих полицейских сил и поддержки Швейцарии для внешней защиты.

