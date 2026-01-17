"Нереально холодно": украинка рассказала, как зимует в курортной стране

Украинка, успевшая пожить и на севере, и на юге Испании, рассказала, какова ситуация с отоплением и зимними холодами в этой стране.

Испания – это очень популярная страна. Но многие ошибочно верят, что солнце и тепло там держатся круглый год – а на самом деле зимние холода часто наносят местным жителям значительные сложности, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Насколько холодно в Испании зимой?

Украинцы часто рассказывали ранее, что в Испании зимой в квартирах держится нереальный холод, но ее реальный опыт был не совсем таким. Ведь Испания – это большая страна, и от региона зависит не только стоимость жизни, но и погода.

На севере, где девушка жила год, холод действительно был проблемой.

На улице дожди, серость, солнца почти нет. А дома постоянно холодно, напоминает Германию. Тогда я купила себе дуйчик и в первый месяц, когда вообще не разобралась, накрутила 500 евро за электроэнергию,

– поделилась украинка.

Именно тогда украинка наконец поняла, почему испанцы зимой практически не сидят дома. Они греются не в квартирах, а на террасах, на солнце. Дело в том, что большинство старых домов на севере Испании вообще не имеют ни отопления, ни кондиционера.

Украинка рассказала о зиме в Испании: смотрите видео

А вот в Валенсии на юге страны ситуация уже совсем другая: во многих новостройках уже есть системы обогрева и охлаждения. Но даже зимой украинка практически не обогревает дом, ведь за день солнце его достаточно хорошо прогревает.

А вот летом без кондиционера в Испании не обойтись.

