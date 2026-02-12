Не всегда солнечно и тепло: как испанцы греются зимой без отопления
- В Испании отсутствует система центрального отопления, что создает трудности во время зимних холодов.
- Испанцы используют электрические обогреватели, камины и поддерживают влажность на уровне 50% для обогрева домов.
Испания большинству людей известна как солнечная и теплая страна, но в феврале и январе холода добираются даже до нее. Вот только во многих испанских домах отопления нет вообще.
Испания – это большая страна, и климат в разных ее частях может довольно сильно отличаться. Но зимние холода случаются практически повсеместно – впрочем, системы центрального отопления в Испании не существует вообще, сообщает Medium. Но это не значит, что испанцы все время мерзнут – они находят другие способы обогревать дома.
Почему в Испании нет центрального отопления?
Для многих людей, что едут или переезжают в Испанию, наличие достаточно холодных зим становится неожиданным и неприятным сюрпризом. И если городки неподалеку горнолыжных курортов чаще всего хорошо утеплены и имеют определенный способ отопления, то в центральных, южных и восточных регионах ситуация совсем другая.
Очень часто дома, которые сначала предназначались для отдыха летом, не имеют отопления – ведь испанцы, что строили их, планировали проводить на побережье только теплые месяцы года. В таком случае в доме может быть значительно холоднее, чем снаружи – и особенно актуально это для южных городов, например Малага, Гранада и Альмерия.
Дома там строились для того, чтобы летом было прохладно: стены кирпичные и не имеют никакого утепления. Окна широко растворяются и имеют только один слой состава. Полы же покрыты плиткой, что делает помещение в разы холоднее.
Интересно! В Испании только 70,3% домов имеют какой-то тип отопления. А это означает, что 30% апартаментов не обогреваются никак. Кроме того, 14% из тех домов, которые якобы имеют отопление, на самом деле обогреваются лишь небольшими электрическими обогревателями.
Как испанцы греются зимой?
Много где в Испании обогреваются с помощью электрических обогревателей, каминов и тому подобное. Но многие старые дома в исторических районах городов имеют ограничения на ремонт – поэтому добавить дополнительную изоляцию или обновить стеклопакет невозможно.
Впрочем, испанцы все же используют несколько простых способов поддерживать в квартире приятную температуру, пишет Euro Weekly News.
- Поддерживают влажность воздуха на уровне 50% с помощью осушителя воздуха.
- Открывают ставни для дневного солнца, а в темное время дня закрывают их.
- Никогда не сушат мокрую одежду в помещении.
