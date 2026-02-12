Іспанія – це велика країна, і клімат в різних її частинах може досить сильно відрізнятися. Але зимові холоди трапляються практично повсюди – втім, системи центрального опалення в Іспанії не існує взагалі, повідомляє Medium. Та це не значить, що іспанці весь час мерзнуть – вони знаходять інші способи обігрівати будинки.
Цікаво Без цього переїзд до Іспанії закінчиться провалом: багато людей повертаються з розчаруванням
Чому в Іспанії немає центрального опалення?
Для багатьох людей, що їдуть чи переїжджають до Іспанії, наявність досить холодних зим стає несподіваним та неприємним сюрпризом. І якщо містечка неподалік гірськолижних курортів найчастіше добре утеплені та мають певний спосіб опалення, то в центральних, південних та східних регіонах ситуація зовсім інша.
Дуже часто будинки, які спершу призначалися для відпочинку влітку, не мають опалення – адже іспанці, що будували їх, планували проводити на узбережжі лише теплі місяці року. У такому випадку в будинку може бути значно холодніше, ніж зовні – і особливо актуально це для південних міст, як-от Малага, Гранада та Альмерія.
Будинки там будувалися для того, аби влітку було прохолодно: стіни цегляні та не мають жодного утеплення. Вікна широко розчиняються та мають тільки один шар склад. Підлоги ж вкриті плиткою, що робить приміщення в рази холоднішим.
Цікаво! В Іспанії лише 70,3% будинків мають якийсь тип опалення. А це означає, що 30% апартаментів не обігріваються ніяк. Окрім того, 14% з тих будинків, які нібито мають опалення, насправді обігріваються лише невеликими електричними обігрівачами.
Як іспанці гріються взимку?
Багато де в Іспанії обігріваються за допомогою електричних обігрівачів, камінів тощо. Але чимало старих будинків у історичних районах міст мають обмеження на ремонт – тому додати додаткову ізоляцію чи оновити склопакет неможливо.
Втім, іспанці все ж використовують кілька простих способів підтримувати у квартирі приємну температуру, пише Euro Weekly News.
- Підтримують вологість повітря на рівні 50% за допомогою осушувача повітря.
- Відкривають віконниці для денного сонця, а в темну пору дня закривають їх.
- Ніколи не сушать мокрий одяг у приміщенні.
Що ще слід знати про життя в Іспанії?
Українка, що живе в Іспанії, розкрила, який регіон країни вважає найкращим для життя. Літо там не спекотне, природа неймовірна, а туристів в рази менше, ніж будь-де.
А ось водіям в Іспанії може не сподобатися – українка поділилася, що до машин там ставляться необачно, а коли іспанці паркуються, розштовхують автівки попереду та позаду.