Це сталося у середу, 25 лютого, затриманим виявився громадянин України. Про це повідомляє іспанський телеканал Antena 3 Noticias.

Що відомо про затримання підозрюваного?

За даними видання, у Німеччині 25 лютого правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві колишнього заступника голови адміністрації зрадника Віктора Януковича – Андрія Портнова, як сталося 21 травня 2025 року.

У злочині брали участь кілька осіб, хоча ймовірним виконавцем вбивства є чоловік, затриманий у Німеччині. Це громадянин України,

– ідеться у статті.

Нагадаємо, Андрій Портнов відвіз доньок до школи і повертався до автомобіля, коли невідомий кілька разів вистрелив йому у спину. Поліція припускає мотивами злочину зведення рахунків, борги жертви або політичне замовлення.

Що каже поліція?

Національна поліція Іспанії водночас також офіційно підтвердила це. Згідно з оприлюдненою на сайті заявою, підозрюваного затримали у німецькому місті Хайнсберг, операцію здійснили разом з німецькими правоохоронцями.