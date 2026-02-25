Это произошло в среду, 25 февраля, задержанным оказался гражданин Украины. Об этом сообщает испанский телеканал Antena 3 Noticias.
Смотрите также Кем был "серый кардинал" и куратор судебной системы Януковича: большая биография Андрея Портнова
Что известно о задержании подозреваемого?
По данным издания, в Германии 25 февраля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы администрации предателя Виктора Януковича – Андрея Портнова, как произошло 21 мая 2025 года.
В преступлении участвовали несколько человек, хотя вероятным исполнителем убийства является человек, задержанный в Германии. Это гражданин Украины,
– говорится в статье.
Напомним, Андрей Портнов отвез дочерей в школу и возвращался к автомобилю, когда неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Полиция предполагает мотивами преступления сведение счетов, долги жертвы или политический заказ.
Что говорит полиция?
Национальная полиция Испании в то же время также официально подтвердила это. Согласно обнародованному на сайте заявлению, подозреваемого задержали в немецком городе Хайнсберг, операцию осуществили вместе с немецкими правоохранителями.