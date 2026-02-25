Это произошло в среду, 25 февраля, задержанным оказался гражданин Украины. Об этом сообщает испанский телеканал Antena 3 Noticias.

Что известно о задержании подозреваемого?

По данным издания, в Германии 25 февраля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы администрации предателя Виктора Януковича – Андрея Портнова, как произошло 21 мая 2025 года.

В преступлении участвовали несколько человек, хотя вероятным исполнителем убийства является человек, задержанный в Германии. Это гражданин Украины,

– говорится в статье.

Напомним, Андрей Портнов отвез дочерей в школу и возвращался к автомобилю, когда неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. Полиция предполагает мотивами преступления сведение счетов, долги жертвы или политический заказ.

Что говорит полиция?

Национальная полиция Испании в то же время также официально подтвердила это. Согласно обнародованному на сайте заявлению, подозреваемого задержали в немецком городе Хайнсберг, операцию осуществили вместе с немецкими правоохранителями.