Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора на запрос УП.
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Что ответили в ОГП на запрос издания
В ответе на запрос в Офисе генпрокурора отметили, что было начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, процессуальное руководство – группой прокуроров Офиса генерального прокурора,
– говорится в письме.
Ответ на запрос УП в ОГП относительно убийства Андрея Портнова / Фото УП
В ОГП также отметили, что по состоянию на начало июня досудебное расследование продолжается.
Относительно других вопросов, которые задавали журналисты УП, в Офисе Генерального прокурора не ответили, отметив, что эта информация является тайной досудебного расследования.
"Разглашение информации о личности, фактические обстоятельства возможных уголовных правонарушений, которые проверяются в ходе досудебного расследования..., процессуальных действий в них, может нанести существенный вред дальнейшему досудебному расследованию путем разглашения тайны досудебного расследования, что угрожает интересам государства в виде обеспечения правосудия и поддержания правопорядка", – указано в ответе на запрос.
Что известно об убийстве Андрея Портнова
Андрея Портнова убили 21 мая в одном из районов Мадрида возле элитной школы, куда экс-советник Виктора Януковича водил своих детей. Сейчас полиция ищет личность, которая осуществляла выстрел, а также тех, кто причастен к этому преступлению.
По данным испанской полиции, подозреваемых пока трое, один из которых совершил не менее 9 выстрелов, о чем свидетельствует количество гильз, найденных на месте преступления. Портнова могли убить из-за долгов, а свидетели описали одного из нападавших как высокого мужчину в черной одежде с оранжевой сумкой.
Интересно, что Андрея Портнова планируют похоронить в Украине. Источники издания "Эспрессо" рассказали, что экс-чиновника могут похоронить на Зверинецком кладбище в Киеве.