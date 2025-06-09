Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Офісу генпрокурора на запит УП.

До теми В українському МЗС прокоментували вбивство Портнова в Іспанії

Що відповіли в ОГП на запит видання

У відповіді на запит в Офісі генпрокурора зазначили, що було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво – групою прокурорів Офісу генерального прокурора,

– мовиться у листі.



Відповідь на запит УП до ОГП щодо вбивства Андрія Портнова / Фото УП

В ОГП також зазначили, що станом на початок червня досудове розслідування триває.

Щодо інших питань, які ставили журналісти УП, в Офісі Генерального прокурора не відповіли, зазначивши, що ця інформація є таємницею досудового розслідування.

"Розголошення інформації про особу, фактичні обставини можливих кримінальних правопорушень, які перевіряються в ході досудового розслідування…, процесуальних дій у них, може завдати істотної шкоди подальшому досудовому розслідуванню шляхом розголошення таємниці досудового розслідування, що загрожує інтересам держави у виді забезпечення правосуддя та підтримання правопорядку", – зазначено у відповіді на запит.

Що відомо про вбивство Андрія Портнова