Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Схем". Информацию о недвижимости журналисты получили из масштабной утечки данных в рамках сотрудничества с OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) и французским изданием Le Monde.

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Что обнаружили журналисты по недвижимости семьи Портнова в Дубае

Журналисты рассказали, что в утечке содержались данные из Земельного департамента Дубая и государственных коммунальных предприятий ОАЭ. Эти сведения впоследствии были верифицированы.

Первый объект – квартира площадью почти 69 квадратных метров в жилом комплексе Sobha Hartland One Park Avenue – Лилия Портнова приобрела в октябре 2022 года за примерно 320 тысяч долларов.



Жилой комплекс Sobha Hartland One Park Avenue в Дубае / Фото "Схем"

Скупка дубайской недвижимости членами семьи Портнова продолжилась и летом 2023 года. В июле Лилия приобрела еще одну квартиру площадью 46,5 квадратных метров у застройщика Sobha за почти 250 тысяч долларов, однако впоследствии ее продала.

В августе гражданская жена Портнова инвестировала более 600 тысяч долларов в квартиру площадью около 110 квадратных метров в комплексе Sobha Hartland Waves Opulence, введение в эксплуатацию которого запланировано на сентябрь 2025 года.



Жилой комплекс Sobha Hartland Waves Opulence в Дубае / Фото "Схем"

9 сентября 2023 года еще одну квартиру в том же комплексе приобрела Лилия Портнова, выложив за нее более 400 тысяч долларов. В тот же день Валяева вложилась в еще одно строительство – Sobha Creek Vista Heights – Tower A, приобретя апартаменты на 90 квадратных метров за более 550 тысяч долларов. Завершение проекта ожидается в 2026 году.

В октябре Лилия купила еще одну квартиру – на этот раз в жилом комплексе Empire Residence в районе Jumeirah Village Circle. Жилье площадью 34 квадратных метров обошлось ей в более чем 132 тысячи долларов.



ЖК Empire Residence / Фото "Схем"

Несмотря на большое количество объектов в собственности, в ноябре 2023 года Лилия Портнова арендовала еще одни апартаменты в District One Residences 18, заплатив за год проживания почти 36 тысяч долларов.



Дочь Портнова арендовала недвижимость в District One Residences 18 / Фото "Схем"

Из этих самых реестров журналисты узнали, что Лилия Портнова имеет гражданство Швейцарии.

Таким образом, во время полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось в 2022 году, семья Портнова инвестировала в дубайскую недвижимость более 2 миллионов долларов США. "Схемам" удалось подтвердить, что 5 объектов остаются в собственности Валяевой и Портновой.

В международных реестрах нет данных о предпринимательской деятельности Лилии Портновой. Актуальная информация о бизнесе Анастасии Валяевой также отсутствует, однако до 2020 года она фигурировала как владелица компании Vasilisa Group – ранее она называлась Portnov Group и принадлежала Андрею Портнову.