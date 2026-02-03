Как украинцы могут получить минимальную пенсию в Польше: простые правила от ZUS

Граждане Украины, которые работают и проживают в Польше, могут получать минимальную пенсию от польского фонда социального страхования (ZUS). Для этого они должны выполнить несколько ключевых условий.

Больше об этом рассказали на сайте In Poland.

Согласно нормативным актам, которые цитирует издание Yavp.pl, чтобы претендовать на минимальную пенсию в Польше, украинцы должны:

иметь минимальный страховой стаж (уплата взносов) – не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

достичь пенсионного возраста – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;

официально проработать в Польше не менее одного месяца и оплатить хотя бы один пенсионный взнос в ZUS.

Важно! Минимальная пенсия в Польше по состоянию на январь 2026 года составляла 1878,91 злотых, тогда как в Украине минимальная пенсия – 2595 гривен (примерно 214 злотых). ZUS доплачивает украинцам до минимальной польской пенсии только при условии проживания в Польше.

После возвращения в Украину пенсионеры теряют право на выплаты. Факт проживания проверяет ZUS, а в случае нарушений может быть требование вернуть полученные средства.



/ Фото Unsplash

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, расходы на дотации украинцам растут ежегодно:

2020 год – 221,8 тысяч злотых;

2021 год – 370,1 тысячи злотых;

2022 год – 440,2 тысячи злотых;

2023 год – 669,6 тысяч злотых;

2024 год – 865,2 тысячи злотых;

Январь – октябрь 2025 года – 1,266 миллиона злотых.

Таким образом, рост расходов на доплаты украинцам отражает повышенное количество пенсионеров и активное использование возможности получить минимальную пенсию в Польше.

Почему украинцы в Польше могут остаться без выплат?