Скандал на борту Ryanair: чоловік видав себе за дипломата ООН та затримав рейс

У січні на борту Ryanair трапився інцидент. Через пасажира, який видавав себе за дипломата ООН та ображав бортпровідників, довелося затримати рейс та викликати поліцію.

Компанія порушила кримінальну справу проти пасажира та подала на нього в суд. Про це пише 24 Канал із посиланням на Independent.

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Що відомо про інцидент

Інцидент трапився в січні 2025 року під час рейсу з Канарських островів до Іспанії. Під час посадки один із пасажирів представився дипломатом ООН із "дипломатичним імунітетом". Чоловік заявив, що нібито має право зайняти будь-яке місце, незалежно від того, що зазначено в його посадковому талоні.

Коли бортпровідники попросили пасажира продемонструвати його посадковий талон, то він почав їх ображати та відмовився залишити зайняте місце. Працівники намагалися владнати інцидент по-доброму, проте згодом таки викликали поліцію, яка силою висадила "дипломата" з літака.

Через цю ситуацію рейс затримали на 40 хвилин. У Ryanair, повідомили що це призвело до "зайвих незручностей" для 137 пасажирів на борту.

Через кілька місяців компанія ініціювала приватне кримінальне переслідування проти порушника й наголосила, що "дотримується суворої політики нульової толерантності до неправомірної поведінки пасажирів".

Неприйнятно, що пасажири, багато з яких перебувають у відпустці з сім'єю, зазнають невиправданої затримки через недисципліновану поведінку одного пасажира. Але, на жаль, саме так і сталося з пасажирами рейсу з Лансароте в Сантьяго в січні, коли недисциплінований пасажир спровокував затримку вильоту через свою неналежну поведінку,

– повідомили в Ryanair.

Справою займається іспанський суд. За таке порушення лжедипломату можуть призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 12 місяців або штраф від 6 до 18 місячних окладів.

До слова, у лютому лоукостер Ryanair розкритикували через сувору політику щодо багажу. Компанія оштрафувала пасажирку за пляшку води, яка була прикріплена до рюкзака.