Ryanair скасовує усі рейси до популярного курорту в Європі
- Ryanair скасовує усі рейси на Азорські острови з 29 березня 2026 року через зростання аеропортових зборів на 35% та туристичні податки.
- Це рішення вплине на понад 400 000 пасажирів, які втратять можливість подорожувати, а вартість перельотів суттєво підвищиться.
Нещодавно в Ryanair оголосили про скасування усіх маршрутів до популярного місця відпочинку – все через зростання цін та туристичних податків. Аеропорти припинять обслуговувати в березні 2026 року.
Бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила, що з 29 березня припинить обслуговування аеропортів на Азорських островах та скасує усі рейси туди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Що відомо про скасування рейсів до Азорських островів?
Колись авіакомпанія пропонувала аж шість маршрутів до та з островів, що належать Португалії – зокрема сезонні рейси з Лондону, Лісабону та Порту. А тепер, після скасування усіх рейсів, понад 400 000 пасажирів втратять можливість подорожувати, а вартість перельотів до архіпелагу суттєво підвищиться.
Директор Ryanair заявив, що рішення про скасування рейсів ухвалили через те, що оператор аеропортів Португалії збільшив витрати на аеропорти для компаній на 35% з початку пандемії COVID-19. І ці витрати ще навіть не включають окремий туристичний податок у розмірі 2 євро та екологічні податки ЄС на авіаперельоти, які особливо впливають на короткомагістральні рейси, пише Ryanair Corporate.
Тож у Ryanair заявили, що "розчаровані" тим, що оператор підвищив збори, аби "наповнити свої кишені коштом португальського туризму та робочих місць". Також в компанії закликали уряд Португалії втрутитися, аби зменшити податки та повернути літаки Ryanair на Азорські острови.
Після 10 років цілорічної діяльності Ryanair один з найвіддаленіших регіонів Європи тепер втратить прямі низькотарифні рейси до Лондона, Брюсселя, Лісабона та Порту через високі аеропортові збори ANA та бездіяльність уряду Португалії,
– заявили в авіакомпанії.
Які ще новини Ryanair варто знати?
Після введення нових правил авіакомпанія планує стягувати додаткові 3000 гривень за одну просту помилку, про яку чимало туристів навіть не здогадуються.
Тим часом Ryanair запускає нові рейси до популярного іспанського курорту – Аліканте. Ці нові рейси дадуть до 6700 нових робочих місць.