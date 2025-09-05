Чималенький бонус для пасажирів: в Ryanair почали діяти нові розміри ручної поклажі
- Ryanair збільшив розміри безплатної ручної поклажі до 40x30x20 сантиметрів, що на 33% більше за стандартні розміри ЄС.
- Але лоукостер наголосив, що пасажир, який порушить нові обмеження на перевезення багажу, сплатить додатковий збір на виході на посадку.
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила, що з цього місяця всі пасажири отримають невеликий бонус. Мовиться про збільшення розміру дозволеної ручної поклажі.
Лоукостер завершив встановлення збільшених пристроїв для вимірювання ручної поклажі у 235 аеропортах Європи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Ryanair.
Що відомо про нові правила ручної поклажі Ryanair?
Починаючи з 4 вересня, Ryanair дозволив усім пасажирам безплатно брати на борт літака одну сумку або рюкзак розміром до 40x30x20 сантиметрів. Ця нова норма на 33% перевищує стандартні розміри ручної поклажі Євросоюзу, які становлять 40x30x15 сантиметрів.
До слова, з 2026 року авіакомпаніям у ЄС заборонено стягувати плату за ручну поклажу. Рішення ухвалив Комітет Європарламенту з транспорту та туризму
Раніше авіакомпанія Ryanair дозволяла перевозити в ручній поклажі максимальний розмір 40x20x25 сантиметрів.
Ми сподіваємося, що наші клієнти будуть задоволені цими більшими розмірами безплатної ручної поклажі,
– повідомляється в заяві компанії.
Також Ryanair зауважив, що ті, хто бажає взяти з собою додаткову ручну поклажу, повинні придбати послугу пріоритетної посадки на літак авіакомпанії.
Які розміри ручної поклажі дозволяє Ryanair / Фото Unsplash
Вартість зареєстрованого багажу залежить від ваги, часу бронювання та дати подорожі й зазвичай становить від 15 до 35 євро за 10-кілограмову валізу та від 25 до 75 євро за 20-кілограмову валізу. Пасажирам варто зареєструвати свій багаж онлайн до вильоту, бо при оплаті в аеропорту збір значно зросте.
Крім того, Ryanair наголосив, що будь-який пасажир, який не дотримуватиметься нових обмежень на перевезення багажу, буде змушений сплатити додатковий збір на виході на посадку.
Які останні новини Ryanair?
- Працівники компанії відтепер будуть отримувати більші бонуси за виявлення надмірного багажу. А це значить, що перевірки стануть більш суворими.
- Також варто бути готовими до того, що Ryanair відмовиться від паперових посадкових талонів з 3 листопада 2025 року. Перейдуть на цифрові варіанти через додаток myRyanair.
- Слід ретельно підійти й до бронювання місця на літаку Ryanair – всього одна помилка, якої легко припуститися, може обійтися у 3 000 гривень.