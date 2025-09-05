Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что с этого месяца все пассажиры получат небольшой бонус. Речь идет об увеличении размера разрешенной ручной клади.

Лоукостер завершил установку увеличенных устройств для измерения ручной клади в 235 аэропортах Европы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ryanair.

Что известно о новых правилах ручной клади Ryanair?

Начиная с 4 сентября, Ryanair разрешил всем пассажирам бесплатно брать на борт самолета одну сумку или рюкзак размером до 40x30x20 сантиметров. Эта новая норма на 33% превышает стандартные размеры ручной клади Евросоюза, которые составляют 40x30x15 сантиметров.

К слову, с 2026 года авиакомпаниям в ЕС запрещено взимать плату за ручную кладь. Решение принял Комитет Европарламента по транспорту и туризму

Ранее авиакомпания Ryanair позволяла перевозить в ручной клади максимальный размер 40x20x25 сантиметров.

Мы надеемся, что наши клиенты будут довольны этими большими размерами бесплатной ручной клади,

– сообщается в заявлении компании.

Также Ryanair подчеркнул, что те, кто желает взять с собой дополнительную ручную кладь, должны приобрести услугу приоритетной посадки на самолет авиакомпании.



Какие размеры ручной клади позволяет Ryanair / Фото Unsplash

Стоимость зарегистрированного багажа зависит от веса, времени бронирования и даты путешествия и обычно составляет от 15 до 35 евро за 10-килограммовый чемодан и от 25 до 75 евро за 20-килограммовый чемодан. Пассажирам стоит зарегистрировать свой багаж онлайн до вылета, потому что при оплате в аэропорту сбор значительно возрастет.

Кроме того, Ryanair отметил, что любой пассажир, который не будет придерживаться новых ограничений на перевозку багажа, будет вынужден оплатить дополнительный сбор на выходе на посадку.

Какие последние новости Ryanair?