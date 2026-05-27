Ryanair, EasyJet та TUI забороняють брати одну популярну річ у літак: вона є у всіх

Все більше авіакомпаній забороняють везти у багажі одну дуже популярну річ, що знайдеться практично у кожному сучасному домі. Причина проста – проблеми безпеки.

Після кількох прикрих інцидентів на борту літака авіакомпанії почали забороняти перевезення неймовірно поширеного електронного пристрою – а саме повербанка, пише Express.

Чому повербанки не можна класти в багаж у літаку?

Все більше перевізників запроваджують повну заборону на використання портативних зарядних пристроїв, тобто повербанків, у літаках. Традиційно ж їх дозволяли перевозити тільки у ручній поклажі, а ось у зареєстрований багаж класти їх заборонено – все через ризик займання чи вибуху під час польоту.

Далеко не всі пасажири знають, що портативні зарядні пристрої насправді можуть перегріватися чи навіть займатися – а у багажному відсіку, де всі сумки складені одна на одну, потенційна пожежа стає лише небезпечнішою.

Але чимало авіакомпаній непокояться, що, попри заборону, чимало пасажирів все ще проносять пристрої на борт. І в літаку це особливо корисно, бо позбавляє від побоювань щодо розрядки батареї – але не всі думають про потенційну небезпеку.



Один з останніх інцидентів, пов'язаних з повербанками, трапився лише минулого тижня на борту літака EasyJet. Один з пасажирів поклав повербанк у багаж, і після того, як він повідомив про це екіпаж, капітан вирішив змінити напрямок рейсу та приземлитися раніше.

І кількість подібних випадків тільки росте через популярність цих пристроїв – а також вейпів, які також заборонено перевозити у зареєстрованому багажі. Отож, ось які правила діють в основних бюджетних авіакомпаніях Європи.

. Ця компанія має суворі вимоги щодо перевезення літій-іонних акумуляторів, в тому числі повербанків. Їх можна везти тільки у ручній поклажі. А для акумуляторів місткістю від 100 до 160 Вт/год потрібний дозвіл авіакомпанії. Ryanair . У літаках цієї авіакомпанії пасажири можуть провозити до 15 особистих електронних пристроїв – телефони, ноутбуки, планшети, повербанки тощо. Запасні батареї, зокрема й повербанки, мають бути захищені від випадкового замикання: зберігатися в оригінальній упаковці, а також перевозитися лише у ручній поклажі.

. У літаках цієї авіакомпанії пасажири можуть провозити до 15 особистих електронних пристроїв – телефони, ноутбуки, планшети, повербанки тощо. Запасні батареї, зокрема й повербанки, мають бути захищені від випадкового замикання: зберігатися в оригінальній упаковці, а також перевозитися лише у ручній поклажі. TUI. Правила цієї компанії так само забороняють провозити батареї та повербанки у зареєстрованому багажі. Їх можна везти тільки у ручній поклажі, а місткість акумуляторів не має перевищувати 100 Вт/год.

Які ще правила у літаках варто знати туристам?

Далеко не всі туристи знають, що й ще одна помилка може призвести до серйозних проблем у літаку, і навіть до штрафу. Виявляється, якщо піднятися зі свого місця ще до того, як бортпровідники оголосять, що це можна робити, а літак повністю зупиниться, це потягне за собою наслідки.

Окрім того, опитування показало, що ця звичка деяких мандрівників неймовірно сильно дратує решту пасажирів.