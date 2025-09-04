Що не можна перевозити через кордон: повний список заборонених продуктів і речей
- Заборонено перевозити зброю, боєприпаси, наркотичні речовини, отрути, радіоактивні та вибухові речовини, предмети культурної цінності, анульовані цінні папери та товари з порушенням прав інтелектуальної власності.
- Обмеження стосуються також їжі: заборонено перевозити сало, ковбаси, свіже м'ясо, молочні продукти; на цигарки та алкоголь діють обмеження.
Поїздка за кордон – це чудовий спосіб провести відпустку. Та перед тим, як відправлятися у неї, варто переконатися, чи не взяли ви часом нічого забороненого.
Для того, аби подорож була приємною та пройшла без стресу, потрібно подбати про те, аби в рюкзаку та валізі не опинилося заборонених предметів, через які можуть виникнути проблеми, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Польща масово депортує іноземців: українці теж у списку
Які товари заборонено перевозити через кордон?
Є кілька речей, які не варто тримати у своїй сумці під час перетину українського кордону, пише Митна служба України:
- зброя військових зразків всякого роду, боєприпаси до неї та військове спорядження;
- наркотичні та психотропні речовини;
- сильнодіючі отрути, радіоактивні, вибухові речовини;
- предмети, що складають значну художню, наукову, історичну чи іншу культурну цінність – акварелі, різні гравюри, витвори мистецтва, вироби з коштовного й не коштовного каміння, фарфору, кришталю тощо;
- анульовані цінні папери;
- товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності.
Втім, варто зважати, що це не все, що заборонено перевозити через кордон. Пильнувати також потрібно і щодо їжі та продуктів, які ви хочете вивезти з України.
Зокрема, ось які продукти заборонено перевозити через кордон:
- сало у будь-якому вигляді;
- ковбасна продукція;
- будь-яке свіже м'ясо;
- молочні продукти – сир, молоко, йогурт, сметана, масло.
Які є обмеження щодо перевезення за кордон?
- Уважними туристам варто бути й з кількістю цигарок – адже на неї діють обмеження, як і на іншу тютюнову продукцію.
- Окрім того, не всі знають, чи можна перевозити закрутки через кордон. Попри те, що чіткої заборони немає, все ж є кілька нюансів, про які варто знати, аби не довелося розпрощатися з банками.
- До того ж раніше ми вже розповідали, скільки алкоголю можна перевозити через кордон – не всі знають про обмеження для різних країн.
Часті питання
Які товари заборонено перевозити через український кордон?
Заборонено перевозити зброю військових зразків, боєприпаси, наркотичні та психотропні речовини, сильнодіючі отрути, радіоактивні та вибухові речовини, предмети значної культурної цінності, анульовані цінні папери та товари, що порушують права інтелектуальної власності.
Які продукти харчування заборонено вивозити з України через кордон?
Заборонено вивозити сало у будь-якому вигляді, ковбасну продукцію, свіже м'ясо та молочні продукти — такі як сир, молоко, йогурт, сметана та масло.
Які обмеження існують на перевезення товарів за кордон?
Існують обмеження на кількість цигарок та тютюнової продукції, а також на кількість алкоголю. Варто бути обережними з перевезенням закруток – хоча чіткої заборони немає, є певні нюанси, які потрібно врахувати.
Чому важливо знати про заборонені до перевезення товари при перетині кордону?
Знання про заборонені до перевезення товари при перетині кордону важливе, оскільки це допомагає уникнути можливих проблем і затримок під час подорожі. Перевезення заборонених товарів може призвести до конфіскації або штрафів, тому важливо заздалегідь ознайомитися з правилами та обмеженнями, щоб забезпечити безпроблемний перетин кордону.