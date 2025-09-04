Что нельзя перевозить через границу: полный список запрещенных продуктов и вещей
- Запрещено перевозить оружие, боеприпасы, наркотические вещества, яды, радиоактивные и взрывчатые вещества, предметы культурной ценности, аннулированные ценные бумаги и товары с нарушением прав интеллектуальной собственности.
- Ограничения касаются также пищи: запрещено перевозить сало, колбасы, свежее мясо, молочные продукты; на сигареты и алкоголь действуют ограничения.
Поездка за границу – это отличный способ провести отпуск. Но перед тем, как отправляться в него, стоит убедиться, не взяли ли вы случайно ничего запрещенного.
Для того, чтобы путешествие было приятным и прошло без стресса, нужно позаботиться о том, чтобы в рюкзаке и чемодане не оказалось запрещенных предметов, из-за которых могут возникнуть проблемы, сообщает 24 Канал.
Какие товары запрещено перевозить через границу?
Есть несколько вещей, которые не стоит держать в своей сумке во время пересечения украинской границы, пишет Таможенная служба Украины:
- оружие военных образцов всякого рода, боеприпасы к нему и военное снаряжение;
- наркотические и психотропные вещества;
- сильнодействующие яды, радиоактивные, взрывчатые вещества;
- предметы, составляющие значительную художественную, научную, историческую или иную культурную ценность – акварели, различные гравюры, произведения искусства, изделия из драгоценных и не драгоценных камней, фарфора, хрусталя и т.д;
- аннулированные ценные бумаги;
- товары, экспорт которых осуществляется с нарушением прав интеллектуальной собственности.
Впрочем, стоит учитывать, что это не все, что запрещено перевозить через границу. Следить также нужно и по еде и продуктам, которые вы хотите вывезти из Украины.
В частности, вот какие продукты запрещено перевозить через границу:
- сало в любом виде;
- колбасная продукция;
- любое свежее мясо;
- молочные продукты – сыр, молоко, йогурт, сметана, масло.
Какие есть ограничения по перевозке за границу?
- Внимательными туристам стоит быть и с количеством сигарет – ведь на нее действуют ограничения, как и на другую табачную продукцию.
- Кроме того, не все знают, можно ли перевозить закрутки через границу. Несмотря на то, что четкого запрета нет, все же есть несколько нюансов, о которых стоит знать, чтобы не пришлось распрощаться с банками.
- К тому же ранее мы уже рассказывали, сколько алкоголя можно перевозить через границу – не все знают об ограничениях для разных стран.
Часті питання
