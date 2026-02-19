Випишуть штраф та заберуть права: українка розкрила, що не можна робити у США
- В Америці не можна об'їжджати шкільні автобуси з червоними вогнями, штраф за порушення – 250 доларів і призупинення дії прав на 60 днів.
- Заборонено брати телефон у руки під час водіння, а алкоголь заборонено до 21 року, ловити рибу можна лише з ліцензією.
Українка, що живе в Америці вже понад рік, розповіла про заборони, з якими вона зіштовхнулася у штаті Пенсильванія.
Українка поділилася, що те, що у рідній країні для неї було звичним, у США виявилося під забороною – і до цього потрібно звикнути, повідомляє yuliia_to.
Що не можна робити у США?
Перше, про що не знає чимало людей – в Америці не можна об'їжджати шкільні автобуси, коли блимають червоні вогні. В країні це вважається дуже серйозним порушенням, і покаранням за нього є не лише штраф у 250 доларів, але й призупинення дії прав на 60 днів.
Окрім того, брати телефон у руки, навіть коли автомобіль не рухається, не можна.
А як ви уже знаєте, в США без авто – як без рук, тому краще не ризикувати своїми правами,
– поділилася українка.
Окрім того, незвичною для українки стала й новина, що у США до 21 року заборонений алкоголь. І таке правило діє в усіх штатах країни ще з 1984 року. При цьому брати шлюб у США можна з 18 років.
Українка розповіла про заборони у США: дивіться відео
Ще одна незвична заборона – ловити рибу можна лише з ліцензією. Сама українка купила ліцензію за 47 доларів, аби мати можливість ловити рибу на великому озері.
